Duitsland steekt nog eens tientallen miljarden in lastenverlichting

De Duitse regering komt met een steunpakket van in totaal meer dan 65 miljard euro om de inflatie en de hoge energiekosten het hoofd te bieden. De Duitse bondskanselier Scholz maakte dat bekend in een persconferentie. "Dit is het grootste pakket tot nu toe. Het gaat om veel geld, maar dat is ook nodig. Het gaat erom dat ons land goed door deze crisis komt", aldus Scholz.

De bondskanselier haalde uit naar de Russische president Poetin, die met zijn invasie van Oekraïne de Europese energievoorziening onder grote druk heeft gezet. "Rusland is niet langer een betrouwbare energieleverancier. Het Rusland van Poetin heeft zijn contract geschonden en is allang gestopt met het nakomen van zijn leveringscontracten."

Het is al de derde keer dat de Duitse regering komt met een steunpakket om de lasten van burgers te verlichten. De vorige twee pakketten - in totaal ruim 30 miljard euro waard - omvatten onder meer een energietoeslag, een verlaging van de accijns op brandstof en het 9-euro-ticket waarmee Duitsers een maand lang onbeperkt met het ov konden reizen.

Dit nieuwste pakket omvat onder meer een verlenging van de kortingen op reizen met het openbaar vervoer, een verlaagde prijs voor basisverbruik van elektriciteit en een energietoeslag voor gepensioneerden en studenten. Gepensioneerden kunnen eenmalig 300 euro krijgen voor de energierekening, studenten 200 euro. Eenpersoonshuishoudens die recht hebben op huurtoeslag, kunnen 415 euro krijgen. Voor huishoudens met twee personen gaat het om 540 euro en per extra gezinslid komt daar 100 euro bij.

'Zorgen zeer serieus genomen'

Verder wordt de kinderbijslag (nu 219 euro per kind) fors verhoogd: na de jaarwisseling kunnen gezinnen 18 euro per maand extra krijgen voor hun eerste en tweede kind.

Verder wil de regering jaarlijks 1,5 miljard euro steken in een opvolger van het 9-euro-ticket voor het openbaar vervoer, op voorwaarde dat de deelstaten een even groot bedrag vrijmaken. Dit nieuwe ov-ticket zou wel fors duurder zijn: er wordt gedacht aan een bedrag van 49 tot 69 euro per maand om onbeperkt te mogen reizen met het openbaar vervoer.

Met het najaar voor de deur groeien ook in Duitsland de zorgen over de hoge kosten voor levensonderhoud. De vakbonden en oppositiepartijen Die Linke en AfD beraden zich op demonstraties en vanuit de Duitse vakbeweging wordt gewaarschuwd dat de inflatie kan leiden tot flinke sociale onrust. Op zijn persconferentie benadrukte Scholz daar oog voor te hebben: "We nemen al deze zorgen zeer, zeer serieus. Je zult er nooit alleen voor staan. We zullen niemand achterlaten."

Overwinstbelasting

De coalitie van de sociaaldemocratische SPD, de Groenen en de liberale FDP heeft tot diep in de nacht onderhandeld over het steunpakket. In totaal zaten ze zo'n 18 uur met elkaar aan tafel om de miljarden te verdelen. De topbijeenkomst, waarbij onder meer de ministers Habeck (Groenen) van Economische Zaken en Lindner (FDP) van Financiën aanschoven, was het sluitstuk van wekenlange discussies over de lastenverlichting.

Hoewel voor de drie partijen niet ter discussie stond of burgers verder ontlast moesten worden, verschilden ze wel van mening over de precieze invulling van het pakket. Zo voelden de SPD en de Groenen wat voor een overwinstbelasting, waarbij bedrijven meer belasting moeten betalen over hun winsten vanaf een bepaald bedrag. De FDP van Lindner vindt zo'n maatregel schadelijk voor het Duitse vestigingsklimaat.

Een overwinstbelasting is nu geen onderdeel van het maatregelenpakket, maar de Duitse regering heeft wel toegezegd om op Europees niveau de mogelijkheden te verkennen om de hoge winsten van energiebedrijven af te romen. Gedacht wordt aan prijsplafonds voor uitzonderlijk winstgevende energieproducenten.

In eerste instantie wil de Duitse coalitie kijken naar dit soort maatregelen op Europees niveau, maar als dit niet te regelen blijkt, wil de regering het desnoods op korte termijn op nationaal niveau regelen.

Nederlands reparatiepakket

In Nederland werkt het kabinet aan een koopkrachtreparatiepakket van 15 miljard euro, vooral gericht op de lage en middeninkomens. Het gaat onder meer om een verhoging van het minimumloon met 10 procent en verlagingen van accijnzen en belastingen.

Dat pakket moet op 1 januari ingaan. voor dit jaar zijn er geen maatregelen meer voorzien.