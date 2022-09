Stroom F1-fans goed op gang, Zandvoort kleurt oranje voor racedag

Een continue stroom van Formule 1-fans komt vanochtend aan in Zandvoort, klaar voor de dag van de race met Max Verstappen op polepositie. Volgens een woordvoerder van de gemeente verloopt dat probleemloos. "Het loopt hartstikke goed. Mensen hebben er vooral veel zin in."

Ook de NS zegt rond 11.00 uur dat het al "lekker druk" is in Zandvoort en dat de treinritten vanochtend zonder problemen verliepen. De NS rijdt ook op deze racedag met twaalf treinen per uur en maakt gebruik van extra lange treinen met brede deuren. De doorstroom is daarom goed volgens de woordvoerder. Alleen voor het uitchecken bij de ov-chipkaartpaal is af en toe een beetje geduld nodig.

Hoeveel mensen er precies met de trein aankomen is niet duidelijk. De NS verwacht vandaag 50.000 reizigers te vervoeren richting het circuit, maar heeft ruimte voor 10.000 reizigers per uur. In totaal worden 110.000 fans verwacht.

'Gemoedelijk'

Burgemeester David Mooleburgh is heel tevreden met wat hij ziet in zijn plaats. "De instroom loopt heel gemoedelijk, het is heel gezellig. Iedereen komt hier in oranje kleren met een glimlach naartoe. Als de afgelopen dagen een voorbode zijn voor vandaag, dan wordt het een fantastische dag."

"De drukte is enorm. Ik heb nog nooit zoveel mensen gezien. Maar het loopt allemaal lekker door en de sfeer is geweldig", zegt een volledig in oranje gehulde man.

Voor zonsopgang

NH Nieuws zag hoe de eerste bezoekers vanochtend nog voor zonsopgang de eerste treinen pakten om zo vroeg mogelijk in Zandvoort aan te komen. Met Max Verstappen op polepositie, de meest gunstige plek om te starten, kunnen fans niet wachten.

"Een prachtig mooie dag, die niet kan tegenvallen. Mooi weer, goede sfeer en met Max kan het niet beter!", vertelt een opgetogen treinreiziger in de trein tegen een verslaggever van de regionale omroep.

Om 15.00 uur begint de Heineken Dutch Grand Prix. Volg al het nieuws in ons liveblog.