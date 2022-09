Hamas executeert vijf Palestijnen, twee voor 'samenwerken' met Israël

Sinds Hamas in 2007 de Gazastrook in handen kreeg, na een bloedige coup, is de doodstraf 180 keer opgelegd. Het vonnis is sindsdien 33 keer voltrokken.

De Palestijnse wet vereist goedkeuring van de president van de Palestijnse Autoriteit voor de doodstraf, maar Hamas in Gaza heeft de executies uitgevoerd zonder toestemming.

De drie andere mannen zijn veroordeeld voor moord in losstaande zaken. Een van de mannen zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in juli tijdens een familieruzie. Daarbij kwamen een man en een tienermeisje om het leven.

Hamas heeft vijf Palestijnse mannen geëxecuteerd in Gaza. De militante groepering, die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook, zegt dat twee van hen samenwerkten met Israël.

In de Gazastrook, een gebied iets groter dan twee keer het eiland Texel, wonen zo'n twee miljoen Palestijnen. Israël veroverde het gebied in 1967, net als de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Israël trok zijn legertroepen in 2005 terug uit de Gazastrook, maar blijft het luchtruim en het zeegebied controleren, net als het grootste deel van de grenzen. De Verenigde Naties beschouwen de Gazastrook daarom nog steeds als door Israël bezet gebied.

Binnen de Gazastrook is Hamas aan de macht, een streng islamitische Palestijnse beweging die door Israël en het Westen wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Sinds Hamas ruim vijftien jaar geleden de macht overnam, blokkeert Israël samen met Egypte de doorgang van de meeste personen en goederen in en uit het gebied. Mede door deze blokkade verkeert de economie van de Gazastrook in zeer slechte staat.