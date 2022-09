Bristol Zoo sluit na 186 jaar, Artis in top-5 oudste dierentuinen

Met de sluiting van de Bristol Zoo komt Artis in de top-5 van oudste nog bestaande dierentuinen terecht. Het Amsterdamse dierenpark werd twee jaar later opgericht, in 1838. De oudste nog bestaande dierentuin ter wereld is het Weense Schönbrunn, dat in 1752 voortkwam uit de keizerlijke menagerie.

Bristol sluit omdat er door coronalockdowns te weinig inkomsten waren terwijl de kosten voor onderhoud en huisvesting van de dieren doorliepen. Een publieksactie die ruim een ton opdracht, was niet voldoende. Daarnaast wilde de stichting die eigenaar is van het park zich voortaan richten op het modernere Wild Place buiten de stad. Daar krijgen de dieren natuurlijkere verblijven en veel meer ruimte.

Het maakt voor liefhebbers het verlies van het centralere gelegen victoriaanse perceel nauwelijks goed. "Ik zal het brullen van de leeuwen gaan missen als ik 's ochtend binnenkom", zegt werknemer Jade Money tegen een plaatselijk persbureau. "Ik dacht dat dit park nooit zou sluiten, ik was van plan er tot mijn pensioen te blijven." De 30-jarige kassamedewerker kon haar dag niet zonder tranen afmaken.

Olifantenritjes

De Bristol Zoo had een rijke historie. In 1934 werd er voor het eerst in Europa een chimpansee in gevangenschap geboren. In 1958 volgde de eerste zwarte neushoorn, een beschermde diersoort. In totaal zijn er voor 175 diersoorten fokprogramma's opgezet om uitsterven te voorkomen.

Oudere inwoners van Bristol hebben nog goede herinneringen aan ritjes op de rug van olifant Rosie of aan Alfred, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog veel Amerikanen over naar huis schreven omdat hij de enige gorilla in het land was. Generaties eerder maakte olifant Zebi zich onsterfelijk door strohoeden van bezoekers op te eten.

Zeldzaam waren de vier witte tijgerwelpjes die in 1968 geboren werden: