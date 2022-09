Titelhoudster Swiatek door in New York, Kvitová en Plísková winnen driesetter

Titelhoudster Iga Swiatek is ten koste van Lauren Davis tot de achtste finales van de US Open doorgedrongen. De Poolse was met 6-3, 6-4 te sterk voor de Amerikaanse (WTA-105).

Swiatek stak niet in grootse vorm, maar trok toch vrij eenvoudig de eerste set over de streep. Davis voelde zich niet lekker, maar kon na een korte pauze toch verder spelen. De Amerikaanse, die bij haar tiende deelname voor het eerst de derde ronde had bereikt, zag in de tweede set een 4-1 voorsprong in rook opgaan.

Swiatek neemt het in de volgende ronde op tegen Jule Niemeier. De Duitse nummer 108 van de wereld, die op Wimbledon opzien baarde met een plaats in de kwartfinales, verraste Zheng Qinwen (WTA-39) met 6-4, 7-6 (5).

Kvitová wint thriller

Petra Kvitová won in een ware thriller met 5-7, 6-3, 7-6 (10) van Garbiñe Muguruza. De Spaanse, die voor de zesde keer op rij van Kvitová verloor, wist dit toernooi voor het eerst in ruim zes maanden twee duels op rij te winnen en bijna waren dat er voor het eerst dit seizoen drie geworden.