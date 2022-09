Vijf aanhoudingen na schietpartij Rotterdam

In Rotterdam zijn afgelopen nacht vijf mensen aangehouden na een schietpartij. De schoten werden rond 03.40 uur gelost op de Wolphaertsbocht in de wijk Charlois, in Rotterdam-Zuid.

Volgens de politie is er een verband met een ruzie die rond die tijd ontstond bij een café in de straat. Daarbij zou een achtervolging zijn ontstaan waarbij mannen op elkaar geschoten hebben. Agenten hebben getuigen gehoord en camerabeelden opgevraagd.

Een getuige meldt dat bij het Ikazia Ziekenhuis, iets verderop, later een zwaargewond slachtoffer is afgezet die in zijn gezicht zou zijn geschoten. De politie hield deze man van 24 later aan op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij aan de Wolphaertsbocht. De auto waarmee waarschijnlijk hij naar het ziekenhuis was gekomen, is in beslag genomen.

De straat in Charlois is met enige regelmaat in het nieuws door nachtelijk geweld en criminaliteit. In juli werd er een kind van ongeveer een half jaar oud doodgestoken.