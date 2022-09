Nadal ook op US Open weer te sterk voor zijn favoriete opponent

Rafael Nadal heeft zich op de US Open voor de twaalfde keer geplaatst voor de achtste finales. In New York zette hij Richard Gasquet gedecideerd met 6-0, 6-1, 7-5 opzij.

De 36-jarige Fransman (ATP-91) speelde voor de achttiende keer tegen de als tweede geplaatste Nadal en won nog nooit. Niemand verloor vaker van de Spanjaard dan Gasquet, die in 2008 voor het laatst een set won tegen de 22-voudig grandslamwinnaar.