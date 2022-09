Wekdienst 4/9: De Grand Prix van Zandvoort • Zaligverklaring paus Johannes Paulus I

Het wordt droog met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt er opnieuw warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar waarden tussen de 25 graden in het noordwesten tot 27 graden in het binnenland. In Limburg kan het zelfs 28 graden worden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Om 15.00 uur start de Dutch Grand Prix. Vorig jaar reed Max Verstappen vanaf poleposition naar de winst. Ook ditmaal is het hem gelukt om de eerste startpositie binnen te slepen. De Nederlander gaat dit seizoen royaal aan kop in het WK-klassement. De Formule 1-uitzending, inclusief de race, is zondag te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Paus Franciscus zal zijn in 1978 overleden voorganger Johannes Paulus I zalig verklaren. Hij was een van de kortst dienende pausen in de geschiedenis (33 dagen).

In Zundert vindt het grootste dahliacorso ter wereld plaats. Twintig buurtschappen strijden met uitbundig versierde praalwagens om de titel. Op het corso komen tienduizenden mensen af.

In de Eredivisie staan vier wedstrijden op het programma. Om 12.15 uur vindt in Waalwijk de aftrap plaats van RKC - Excelsior, om 14.30 uur beginnen de duels FC Emmen - AZ en sc Heerenveen - NEC. De vijfde speelronde wordt afgesloten met FC Groningen - Vitesse. Allemaal te volgen in het liveblog op de NOS sportwebsite en in de app.

Wat heb je gemist?

Oud-president van de Verenigde Staten Donald Trump heeft op een bijeenkomst in de staat Pennsylvania een lang betoog gehouden. In de toespraak liet hij andermaal zijn ongenoegen blijken over de inval van de FBI in zijn woning in Florida. Ook noemde hij zijn opvolger Biden "een vijand van de staat".

Trump sprak voor duizenden van zijn aanhangers. Hij waarschuwde zijn politieke tegenstanders onder meer voor "een reactie zoals niemand die ooit heeft gezien" vanwege de "bespottelijke" inval in zijn woning Mar-a-Lago. In die woning trof de FBI geheime documenten aan die de oud-president uit het Witte Huis had meegenomen.

Ander nieuws uit de nacht:

Gevallen van longontsteking in Argentijnse privékliniek blijken legionella: Inmiddels zijn vier patiënten overleden, vier anderen werden zo ziek dat ze zijn opgenomen in een ziekenhuis.

Emotioneel eerbetoon overleden drummer Foo Fighters in uitverkocht Wembley: naast een optreden van Foo Fighters lieten ook andere bekende artiesten de favoriete nummers van Taylor Hawkins horen. Onder hen grote namen als Queen en AC/DC. Liam Gallagher opende het concert en als verrassing trad Paul McCartney op met het Beatles-nummer Helter Skelter.

Rookpotgooier circuit van Zandvoort vrijgelaten, maar blijft verdachte: de 33-jarige man werd door de organisatie van de Dutch Grand Prix uit het publiek gehaald en overgedragen aan de politie, die hem arresteerde.

En dan nog even dit

De sfeer zat er gisteren al goed in op Circuit Zandvoort. Max Verstappen werd aangemoedigd door tienduizenden fans. Zij kwamen om hem te zien schitteren, en dat deed hij. "Snel, sneller, snelst!"