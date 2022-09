Oud-president Obama wint Emmy voor natuurdocumentaire

Barack Obama heeft een Emmy gewonnen voor zijn voice-over bij de documentaireserie Our Great National Parks. Het productiebedrijf van de Amerikaanse oud-president maakte die vijfdelige serie over nationale parken wereldwijd voor Netflix. De Emmy is de belangrijkste internationale televisieprijs.

Obama is hiermee de eerste oud-president die een Emmy wint. Wel kreeg zijn voorganger Eisenhower in 1956 een ere-Emmy toegekend omdat hij het gebruik van televisie stimuleerde. Obama's opvolger Trump werd twee keer genomineerd voor de prijs, voor zijn realityserie The Apprentice, maar won hem nooit.

In Obama's prijzenkast stonden ook al twee Grammy's, de belangrijkste muziekprijs, voor zijn audioboeken The Audacity of Hope en A Promised Land. Die won hij voor hij president werd. Zijn vrouw Michelle won in 2020 die prijs ook voor het audioboek van haar autobiografie.

Postuum prijs voor Chadwick Boseman

Black Panther-acteur Chadwick Boseman viel ook in de prijzen voor zijn werk aan de tekenfilmserie What If...?, waarin verhalen uit het Marveluniversum op verrassende manier worden herverteld. De opnames voor die serie was een van zijn laatste projecten voor hij in 2020 overleed aan darmkanker.

Tijdens de ceremonie afgelopen nacht in Los Angeles werden vooral tv-makers geëerd die achter de schermen hun werk doen, zoals choreografie, camerawerk en belichting. Vanavond volgt nog een tweede ronde met dergelijke categorieën, maandag over een week wordt de awardshow met hoofdprijzen als Beste Acteur, Comedyserie en Drama uitgezonden.