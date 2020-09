Slovenen Roglic en Pogacar nemen afstand van concurrentie, ritzege Martínez

Primoz Roglic - Reuters

Primoz Roglic en Tadej Pogacar hebben een nieuwe slag geslagen in de Ronde van Frankrijk. Beide Slovenen maakten in de Pyreneeën al de beste indruk en ook in een zware bergetappe door het Centraal Massief kon de concurrentie ze niet volgen. Regerend Tourwinnaar Egan Bernal was voorafgaand aan de etappe de nummer twee in het algemeen klassement. Hij verloor op de slotklim, de Pas de Peyrol van de eerste categorie, 38 seconden op geletruidrager Roglic en Pogacar, die naar de tweede plaats is geklommen. Op de klim daarvoor, de Col de Neronne (tweede categorie), moesten de de Franse nummers drie en vier van het algemeen klassement de favorietengroep al laten gaan. Guillaume Martin en Romain Bardet gingen in aanloop naar de finale onderuit, verloren bergop de aansluiting met de groep-Roglic en duikelden in het klassement uit de toptien.

De topvijf na de dertiende etappe - NOS

Tom Dumoulin reed op de Neronne en de Pas de Peyrol in dienst van Roglic op kop van de groep met klassementsrenners. Eenvoudig haalde hij Richard Carapaz, helper van Bernal, terug na een voorzichtige aanval. Op de streep verloor Dumoulin 1.10 op Roglic en Pogacar. De Limburger staat dertiende in het klassement op 4.32 van Roglic. Ritzege voor Martínez De ritzege ging na een fraai man-tegen-mangevecht op het steilste stuk van de Pas de Peyrol de Colombiaan Daniel Felipe Martínez. Hij troefde de Duitser Lennard Kämna af in een slopende finale waarin ze elkaar tot de laatste honderden meters geen millimeter ruimte gaven. Beiden reden een groot deel van de etappe een omvangrijke kopgroep van zeventien renners die in de finale uit elkaar viel.

Martínez sprint Kämna eruit en wint voor het eerst een Touretappe - NOS

In de finale maakte Maximilian Schachmann aanvankelijk de sterkste indruk. Dat hij twee weken geleden überhaupt aan de start van de Tour stond in Nice was al een klein mirakel. Half augustus brak Schachmann zijn sleutelbeen in de Ronde van Lombarijde toen er ineens een auto op het parcours opdook en hem de pas afsneed. Martínez klopt Bora-duo Zo'n 35 kilometer voor de aankomst ging Schachmann achter Neilson Powless aan, die al gedemarreerd was uit de grote kopgroep. Schachmann liet de Amerikaan in aanloop naar de Col de Neronne achter zich. Op de slotklim, met met name aan het eind heel steile kilometers, dichtte Martínez (EF-Education First) met Schachmanns ploeggenoot Kämna in zijn wiel het gat naar de leider. Anderhalve kilometer onder de top waren ze met z'n drieeën. In de slotkilometer kon Schachmann niet meer mee en was Martínez sterker dan de twee Bora-renners.