Trump haalt uit naar Biden in speech: 'vijand van de staat'

Oud-president van de Verenigde Staten Donald Trump heeft op een bijeenkomst in de staat Pennsylvania een lang betoog gehouden. In de toespraak liet hij andermaal zijn ongenoegen blijken over de inval van de FBI in zijn woning in Florida. Ook noemde hij zijn opvolger Biden "een vijand van de staat".

Trump sprak voor duizenden van zijn aanhangers. Hij waarschuwde zijn politieke tegenstanders onder meer voor "een reactie zoals niemand die ooit heeft gezien" vanwege de "bespottelijke" inval in zijn woning Mar-a-Lago. In die woning trof de FBI geheime documenten aan die de oud-president uit het Witte Huis had meegenomen.

Aanval op speech Biden

"Het gevaar voor de democratie komt niet van rechts, maar van radicaal links", zo legde hij zijn aanhangers voor. Daarmee reageerde hij op een toespraak van Biden eerder deze week. De gelijkheid en de democratie "liggen onder vuur" doordat Trump het democratische systeem wil omverwerpen en "het land terug in de tijd wil brengen", stelde Biden afgelopen vrijdag.

Trump noemde die toespraak de "wreedste, haatdragendste en meest tot verdeeldheid zaaiende speech die ooit door een Amerikaanse president is gegeven".

In zijn toespraak herhaalde hij verder verschillende keren dat de presidentsverkiezingen frauduleus zijn verlopen en stelde hij dat als hij president was geweest Rusland nooit Oekraïne zou zijn binnengevallen. Ook hekelde hij de aanpak van de Democraten in de verschillende steden. Hij stelt dat de criminaliteitscijfers stijgen in de steden die door Democraten worden geleid.