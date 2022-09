Emotioneel eerbetoon overleden drummer Foo Fighters in uitverkocht Wembley

Eerder op de avond omschreef hij Hawkins als zijn "geliefde vriend, bandlid en broeder. Niemand anders dan hij kon je beter laten lachen, dansen of zingen. En voor iedereen die hem van een afstand bewonderde, ik weet zeker dat jullie hetzelfde over hem dachten. Dus zing, dans, lach, huil en schreeuw en maak herrie zodat hij ons kan horen."

Foo Fighters-frontman Dave Grohls stem stokte toen hij het nummer Times Like These zong. Hij moest zichzelf verschillende keren herpakken en had moeite om zijn tranen te bedwingen, schrijft de BBC .

In een uitverkocht Wembley in Londen gaf de Amerikaanse band Foo Fighters voor het eerst weer een concert sinds de dood van drummer Taylor Hawkins. Het concert was een eerbetoon aan de drummer, die afgelopen maart op 50-jarige leeftijd overleed.

Taylor Hawkins' 16-year-old son, Shane, does his father proud as he sits behind the kit for @FooFighters ' performance of "My Hero." #FooFighters #TaylorHawkinsTribute pic.twitter.com/PU705CpO2R

Het concert in Londen was het eerste van twee concerten ter nagedachtenis aan de drummer. Zijn vrouw en de andere bandleden van Foo Fighters organiseerden de reeks. De opbrengsten gaan naar twee goede doelen die de nabestaanden van Hawkins hebben uitgekozen. Het tweede concert wordt gehouden in Los Angeles.

Dood in Colombiaans hotel

Hawkins overleed in maart op 50-jarige leeftijd in Colombia. Hij werd dood aangetroffen in een hotel in de hoofdstad Bogotá. De band zou daar optreden op een festival.

De drummer was naast leadzanger Dave Grohl een prominent lid van de Foo Fighters. De band werd opgericht in 1995. Hij kwam bij de band in 1997, nadat de vorige drummer met ruzie was vertrokken. Hawkins speelde eerder in de band van Alanis Morissette.

Een officiële doodsoorzaak is nooit naar buiten gekomen. Maar in zijn lichaam werden wel sporen van drugs en medicijnen aangetroffen. Of die stoffen tot zijn dood hebben geleid, is vooralsnog niet bekend.