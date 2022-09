Alcaraz maakt indruk tijdens US Open, Roeblev en Shapovalov vermaken publiek

Carlos Alcaraz heeft op imponerende wijze de achtste finales van de US Open bereikt. De als derde geplaatste Spanjaard rekende in drie sets af met Jenson Brooksby: 6-3, 6-3, 6-3.

De 19-jarige Alcaraz haalde vorig jaar de kwartfinales en is hard op weg die prestatie te herhalen. Hij stond deze week nog geen set af en liet ook tegen de 21-jarige Brooksby zijn kwaliteiten zien. Met liefst 46 winners werd de Amerikaan aan de kant gezet.

Brooksby, die in de vorige ronde Borna Coric had verrast, leefde in de derde set nog wel even op. Hij kwam met een dubbele break op 3-0, maar verloor in het vervolg zes games op rij.

Spektakel bij clash tussen hardhitters

Andrej Roeblev was in een heerlijke vijfsetter met 6-4, 2-6, 6-7 (3), 6-4, 7-6 (7) te sterk voor Denis Shapovalov en drong al voor de vierde keer door tot de achtste finales in New York.

De Rus en de Canadees schotelden de fans een prachtig gevecht voor. De twee hardhitters zorgden voor spectaculaire rally's en het momentum schoot alle kanten op.