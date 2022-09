Basketballers maken Israël nerveus op EK, maar NBA-ster Avdija maakt het verschil

De Nederlandse basketballers hebben op het EK hun tweede nederlaag geleden. Ze boden vaste EK-deelnemer Israël goed partij, maar scoorden te weinig na rust en verloren nipt: 67-74.

Oranje had vier van de elf eerdere duels met Israël gewonnen, maar voor het laatst in 2000. Na het eerste kwart was de stand 18-18, waarna de formatie van bondscoach Maurizio Buscaglia mede dankzij vier driepunters bij rust leidde met 40-32.

Het gat werd zelfs tien punten, maar na drie kwarten was het verschil minimaal (51-50). In de laatste tien minuten nam Israël snel de leiding en gaf het die niet meer uit handen, al bleef Oranje knokken tot de laatste seconde.