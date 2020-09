Honderden mensen demonstreren tegen Moria-akkoord van kabinet

In Utrecht demonstreren zo'n 250 mensen tegen het besluit van de regering om honderd vluchtelingen op te nemen uit het kamp Moria op het eiland Lesbos, dat door brand voor een groot deel is verwoest. Dat aantal is lager dan waar de organisatie rekening mee had gehouden.

De betogers vinden dat Nederland en Europa veel te weinig doen voor de 13.000 mensen die in het kamp zitten. Ze zijn boos over het in hun ogen lage aantal vluchtelingen dat naar Nederland mag komen.

Bovendien zijn ze niet te spreken over het feit dat dat aantal van honderd af gaat van het aantal van vijfhonderd dat Nederland in 2021 wil opnemen.

In park Transwijk in Utrecht waren toespraken van onder anderen Europarlementariër Tineke Strik van GroenLinks en een gevluchte Iraakse journalist.

Vliegtuig

De stichting We Gaan Ze Halen stuurt alvast een vliegtuig naar Lesbos om klaar te staan als de vluchtelingen die naar Nederland mogen zijn geselecteerd. "Naast noodhulp is er maar één ding nodig: een luchtbrug van Lesbos naar opvangplekken in Europa. Dus daar beginnen wij alvast maar aan. Hoe meer steun, hoe groter het Nederlandse vliegtuig", zegt de organisatie.

De stichting voert al sinds 2016 actie om het kabinet te houden aan de uitvoering van de Europese herplaatsingsafspraken voor vluchtelingen in Griekenland en Italië. Begin dit jaar hief de stichting zich op, maar na de brand in Moria is dat besluit teruggedraaid.