Lammers zorgt bijna voor geweldige stunt met Den Bosch bij rentree als hockeycoach

"Ik had wel verwacht dat we hier een punt konden halen", sprak de zelfverzekerde Lammers na afloop van het gelijkspel. "Ik weet wat de ploeg kan. En de ploeg kan misschien meer dan mensen van buiten denken."

Daar bleek aanvankelijk weinig van. Bloemendaal deelde de lakens uit en het was een wonder dat het tot in het laatste kwart slechts 0-1 stond door een benutte strafbal van Tim Swaen. Zo bleef Den Bosch in een resultaat geloven, met een opmerkelijke slotfase tot gevolg.

Twee Bossche goals binnen een minuut

Jeremy Hayward knalde zo hard raak (1-1) dat Den Bosch ineens de hele wereld dacht aan te kunnen en binnen een minuut stond de wedstrijd volledig op zijn kop toen Jaïr van der Horst de bal uit een strafcorner binnenduwde (2-1). Swaen sleepte uit een strafcorner uiteindelijk nog een punt uit het vuur voor Bloemendaal (2-2).

Amsterdam gaat daardoor aan de leiding, na een uitzege (4-2) op Klein Zwitserland. In het derde kwart kantelde het duel, door twee Amsterdamse treffers binnen een minuut. Na een rake strafcorner van nieuweling Rupinder Pal Singh maakte Luke Dommershuijzen met een tikje over de keeper de mooiste van de avond.