Feyenoord komt dramatische start te boven en wint alsnog bij Go Ahead Eagles

Feyenoord heeft na een rampzalige start in Deventer toch een overwinning geboekt bij Go Ahead Eagles. De Rotterdammers kwamen terug van een vroege 2-0 achterstand: 3-4. Door de zege klommen de Rotterdammers over PSV naar de tweede plaats in de eredivisie.

Het nog puntloze Go Ahead mocht even dromen van een stunt. Evert Linthorst haalde uit en scoorde via de knie van Patrik Walemark (1-0) en op aangeven van Bobby Adekanye kopte spits Isac Lidberg hard raak (2-0). Dat was binnen dertien minuten.

Twee goals Danilo

Schuddend met het hoofd zag coach Arne Slot het aan vanaf de kant, maar zijn ploeg had in ieder geval nog genoeg tijd om het recht te zetten. De eerste echte kans van Feyenoord ging erin. Walemark hield de bal nog net binnen en stelde Danilo in staat 2-1 te maken.