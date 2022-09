Van Nistelrooij ziet elftal door ondergrens zakken: 'Hoort niet in PSV-shirt thuis'

Tijdens de eerste competitienederlaag onder trainer Ruud van Nistelrooij is PSV een helft lang door de ondergrens gezakt, luidt de eenduidige conclusie na afloop van het bezoek aan FC Twente (2-1).

"Als je een PSV-speler bent en PSV 'representeert', dan hoort dit niet in een PSV-shirt thuis", is Van Nistelrooij duidelijk over wat hij voor rust van zijn ploeg gezien heeft. "Je staat je mannetje niet als team en je voert niet uit wat je met elkaar afspreekt. Dan gooi je de wedstrijd in de eerste helft weg."

Ajax nu koploper, Feyenoord tweede

Ajax is de nieuwe koploper in de eredivisie en ook Feyenoord is de Eindhovenaren voorbij op de ranglijst.

"Zuur, dit komt hard aan", vervolgt Van Nistelrooij, die na de uitschakeling door Rangers FC in de Champions League met de volgende tegenslag wordt geconfronteerd. "Daar moeten we van bijkomen."

PSV herpakte zich al na rust, maar het kwaad was toen volgens de coach al geschied. "Daar zit natuurlijk het probleem en dat weten de spelers zelf ook. Als je zo presteert hier voor rust, mag je blij zijn dat je daarna nog in de wedstrijd zit. Dat verschil is de grootste les vandaag. Maar die is duur betaald."

