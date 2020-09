Dubbelslag Simon Yates in koninginnenrit Tirreno

Simon Yates heeft de koninginnenrit in de Tirreno-Adriatico gewonnen. De 28-jarige Brit van Mitchelton-Scott nam met zijn solozege in de zware bergetappe over 202 kilometer van Norcia naar Sassotetto ook de leiderstrui over van de Canadees Michael Woods.

Tien renners, onder wie Mathieu van der Poel, gingen op avontuur en pakten 5.30 op het peloton. Van der Poel, Julien Bernard, Amanuel Ghebreigzabhier, Mathias Frank en Giovanni Visconti hielden lang stand, maar werden in het begin van de slotklim van 11,9 kilometer ingerekend.

Kelderman vijfde

Nadat pogingen van Rui Costa, Luca Wackermann, Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali waren mislukt, ging Simon Yates er op vier kilometer van de finish alleen vandoor. Achter de ontketende Brit werd Geraint Thomas op 35 seconden tweede voor Rafal Majka. Wilco Kelderman werd vijfde.

Simon Yates is de tweelingbroer van Adam Yates, vorig jaar op 1 seconde van Primoz Roglic tweede in het eindklassement van de Tirreno-Adriatico. Adam Yates, ook van Mitchelton-Scott, droeg in de huidige Tour de France vier dagen de gele trui.