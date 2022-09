Waterpolosters spelen met Duitsland en winnen EK-groep

De Nederlandse waterpolosters gaan op de EK in Split als poulewinnaar naar de kwartfinales. Na de klinkende zeges op gastland Kroatië (22-6), Hongarije (13-4), Griekenland (13-8) en Roemenië (28-0) was ook Duitsland in de vijfde en laatste groepswedstrijd geen partij voor de ploeg van coach Evangelos Doudesis: 29-3.

Oranje begon ragscherp en was veel te snel voor de Duitsen, die van het kastje naar de muur werden gestuurd. Ook met de afronding was weinig mis. In het eerste kwart vloog driekwart van de schoten langs de radeloze keepster Guze: 9-0.