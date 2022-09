Ook tegen Sparta is Volendam-defensie zo lek als een mandje: 4-0

Sparta heeft na twee thuisnederlagen eindelijk voor het eerst dit seizoen in eigen huis gewonnen. Dat gebeurde tegen promovendus FC Volendam: 4-0. Voor Volendam was het de tweede fikse nederlaag in een paar dagen tijd. Woensdag werd er nog met 7-1 verloren van PSV.

Beide ploegen speelden voor rust vol op de aanval. Henk Veerman testte keeper Nick Olij een paar keer en Tobias Lauritsen deed dat aan de overkant. Diezelfde Olij had de hoofdrol bij de 1-0 met een lange, lepe uittrap die door Vito van Crooy tot doelpunt gepromoveerd werd (1-0).

Na de pauze liep het spel stroever op Het Kasteel. Pas na het inbrengen van Sven Mijnans en huurling Koki Saito vond Sparta weer z'n draai.

Mijnans bediende Mica Pinto, die met een hakje Lauritsen in stelling bracht voor de 2-0. De Japanner Saito stond daarna aan de basis van Lauritsens tweede en ook de 4-0 van Mijnans.