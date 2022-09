Freiburg neemt eerste plek over van Bayern, met dank aan trefzekere Becker

Bayern München is zijn koppositie in de Bundesliga kwijt. Mede door een rake volley van Sheraldo Becker werden twee punten gemorst bij Union Berlin (1-1). SC Freiburg nam de leiding in Duitsland over door met 3-2 te winnen bij Bayer Leverkusen.

Bij Union-Bayern stond de eindstand na een kwartier al op het bord. Na de openingstreffer van Becker, zijn vijfde goal van het seizoen alweer, werd het vrijwel meteen gelijk door een van richting veranderd schot van Joshua Kimmich (1-1).