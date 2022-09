PSV zakt tegen Twente voor eerste echte eredivisie-test en verspeelt koppositie

In tien dagen tijd is de vlag er bij PSV ineens heel anders bij komen te hangen. Eerst glipte deelname aan die felbegeerde en lucratieve Champions League de Eindhovenaren door de vingers, nu zijn ze ook de koppositie in de eredivisie kwijt. FC Twente zette PSV na die veelbelovende start van het seizoen onder trainer Ruud van Nistelrooij aan het denken (2-1). De hoofdrol in Enschede was voor Vaclav Cerny, ooit gewogen en te licht bevonden door Ajax. Zijn eerste van de avond rolde na een mistrap in tweede instantie de verre hoek in (1-0). En zonder enige aarzeling joeg hij een paar minuten later een rebound vol de bovenhoek in (2-0). Het had al na ruim een halfuur helemaal gedaan kunnen zijn, na een hakje van Cerny op Daan Rots. Maar nu kreeg Walter Benítez er wel een handje tegen. Bekijk hier de reacties na afloop:

FC Twente speelt het laatste jaar weer met de borst vooruit, als de trots van het oosten. En dat met voormalig PSV'ers Lars Unnerstall, Joshua Brenet en Mathias Kjølø als belangrijke pionnen in de basis van Ron Jans. PSV had gewaarschuwd moeten zijn, maar zo voetbalde het niet. Winnaar op de transfermarkt En dat terwijl PSV ook zo'n goed gevoel had na de transferzomer, met na de contractverlenging van Ibrahim Sangaré ook het aanblijven van Cody Gakpo. En er zat al zoveel muziek in het elftal, met het aanstekelijke voetbalplezier dat vooral Xavi Simons in zijn eerste weken in Nederland uitstraalde. Het glas leek na die Europese domper nog altijd halfvol, maar blijkt nu vooral halfleeg. Niet één van de vier Europese wedstrijden tegen AS Monaco en Rangers FC werd in reguliere speeltijd gewonnen. En hoewel de competitiezeges overtuigend waren, was de tegenstand met FC Emmen, Go Ahead Eagles, Excelsior en FC Volendam nou ook weer niet om over naar huis te schrijven.

Vaclav Cerny juicht na zij tweede treffer tegen PSV - Pro Shots