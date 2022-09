Man die rookpot op circuit van Zandvoort gooide zit nog vast

De man die vanmiddag een rookpot op het circuit van Zandvoort gooide, zit nog vast. "Hij is in afwachting van zijn verhoor", zegt de politie tegen persbureau ANP. Onduidelijk is of de man na het verhoor het bureau mag verlaten.

Hij gooide de rookpot op het circuit tijdens de kwalificatie voor de Formule 1. Hij werd vervolgens door de organisatie van de Dutch Grand Prix uit het publiek gehaald en overgedragen aan de politie, die hem arresteerde. De sessie werd door de wedstrijdleiding enige tijd stilgelegd zodat de rookpot kon uitroken.

De organisatie riep toeschouwers op morgen geen fakkels en vuurwerk mee te nemen. "Het gebruik ervan is niet toegestaan en zorgt voor zeer onveilige situaties op het circuit voor coureurs en andere fans", schrijft de organisatie in een verklaring.

Toen de rookbom op het circuit werd gegooid, reed er slechts één coureur op de baan. Hij ondervond geen hinder van de rook, maar moest zijn ronde wel afbreken.