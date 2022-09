Leão schittert voor Milan in stadsderby tegen Inter: twee goals en een assist

De naam Rafael Leão viel de afgelopen transferperiode bij onder meer Chelsea. Een clubrecord van 120 miljoen euro zouden de 'Blues' hebben willen betalen voor de Portugees. Tot een transfer kwam het niet.

Mocht het in de winter of volgende zomer alsnog tot een transfer komen, dan zal dat bedrag nog hoger liggen. Leão was met twee doelpunten en een assist de grote man bij AC Milan in de Milanese derby tegen Internazionale. In een pakkend duel met kansen over en weer, werd het 3-2 voor Milan.

Inter begon sterk en kwam heel vlot op voorsprong toen de Argentijn Joaquin Correa zijn Kroatische teamgenoot Marcelo Brozovic prima aanspeelde (0-1). Een fout achterin werd vervolgens door Leäo uitgebuit, de eerste bijdrage van de 23-jarige aanvaller: 1-1.