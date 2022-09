Rodrygo helpt Real aan winst in rechtstreeks duel om koppositie met Betis

Real Madrid heeft medekoploper Real Betis in La Liga van zich afgeschud. Het rechtstreekse duel om de koppositie in Santiago Bernabéu eindigde in 2-1. De Koninklijke kwam met de vierde zege in vier duels op twaalf punten. Betis heeft na de eerste nederlaag van het seizoen negen punten.

Betis nam het initiatief, maar Vinícius Júnior scoorde. De Braziliaan was op randje buitenspel snel weg en klopte met een lob de Portugese doelman Rui Silva (1-0).

Oude bekende Canales doet wat terug

De 31-jarige Sergio Canales, in het seizoen 2010/2011 nog actief voor Real Madrid, maakte snel 1-1 toen de Madrileense defensie stond te slapen bij een inworp. Real was vervolgens tot aan de rust sterker, maar Silva hield zijn ploeg overeind.