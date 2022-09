Bankzitters De Jong en Depay zien Barça op stoom komen, ook Sevilla geen partij

Barcelona heeft opnieuw een overtuigende overwinning geboekt in La Liga. De Catalanen wonnen bij Sevilla met 3-0 en klommen naar de tweede plaats, op twee punten van koploper Real Madrid. Barça-trainer Xavi lijkt zijn ideale middenveld te hebben gevonden en dat is geen goed nieuws voor Frenkie de Jong. Voor de derde keer dit seizoen vormden Gavi, Sergio Busquets en Pedri het middenveldtrio. Dat betekende ook voor de derde keer een plaats op de bank voor De Jong. Ook Memphis Depay begon op de bank, omdat Xavi zijn ideale aanvalstrio eveneens lijkt te hebben gevonden met Raphinha, Robert Lewandowski en Ousmane Dembélé. De drie waren allen betrokken bij de openingsgoal. Hoogstandje Lewandowski Na een uitbraak via Dembélé, wipte Lewandowski de bal over doelman Bono en gaf Raphinha in de rebound op de lijn het laatste tikje (0-1). Nadat Raphinha de bal even later net naast het doel had gekruld, zorgde Lewandowski voor de fraaie 0-2.

Robert Lewandowski - EPA

Jules Koundé had tegen zijn oude club vanaf rechtsachter een splijtende pass in huis, Lewandowski nam aan met de borst en volleerde binnen. De Pool had op slag van rust na een lange sprint de 0-3 voor het intikken, maar Dembélé besloot tot ergernis van velen voor eigen succes te gaan. Het had Dembélé op een wissel bij rust kunnen komen te staan, maar coach Xavi was coulant. Na rust ging Barcelona vrolijk verder. Koundé kreeg een tweede assist achter zijn naam, toen hij een voorzet van Raphinha voor het doel kopte en verdediger Eric García zijn eerste competitiegoal zag maken (0-3). Frenkie de Jong kwam in de 63ste minuut in de ploeg als vervanger van Pedri. Een schot van de middenvelder ging net naast. Depay zat niet bij de vijf wissels die Xavi doorvoerde en wacht nog steeds op zijn eerste minuten in La Liga dit seizoen.

Rodrygo helpt Real aan winst in duel om koppositie met Betis Eerder op zaterdag schudde Real Madrid medekoploper Real Betis af. Het rechtstreekse duel om de koppositie in Santiago Bernabéu eindigde in 2-1. De Koninklijke kwam met de vierde zege in vier duels op twaalf punten. Betis heeft na de eerste nederlaag van het seizoen negen punten.

Rodrygo - EPA

Betis nam het initiatief, maar Vinícius Júnior scoorde. De Braziliaan was op randje buitenspel snel weg en klopte met een lob de Portugese doelman Rui Silva (1-0). Oude bekende Canales doet wat terug De 31-jarige Sergio Canales, in het seizoen 2010/2011 nog actief voor Real Madrid, maakte snel 1-1 toen de Madrileense defensie stond te slapen bij een inworp. Real was vervolgens tot aan de rust sterker, maar Silva hield zijn ploeg overeind.

Sergio Canales (l) viert zijn goa;l met ex-PSV'er Andrés Guardado (r) - EPA

Ook na rust domineerde de thuisploeg, maar Betis was counterend, vooral via Canales, niet ongevaarlijk. Real Madrid won alsnog verdiend. Rodrygo tikte de bal na een loopactie van de pas ingevallen Federico Valverde binnen. Betis wilde daarna wel weer vooruit, maar vond niet de kracht voor een slotoffensief.