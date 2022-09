NASA blaast lancering maanraket Artemis opnieuw af

De geplande lancering van de onbemande raket Artemis is opnieuw uitgesteld. Het is de tweede keer in vijf dagen tijd dat ruimtevaartorganisatie NASA de maanmissie kort voor vertrek afblaast vanwege technische problemen. Ditmaal was er sprake van een brandstoflekkage.

Het is een nieuwe tegenslag voor het prestigieuze ruimtevaartproject in de VS. De bijna 100 meter lange raket is de krachtigste die NASA ooit heeft laten bouwen. Met alleen al de testvlucht is ruim 4 miljard dollar gemoeid.

Het lek werd ontdekt tijdens het vullen van een tank met vloeibare waterstof, die dient als koelvloeistof voor de motoren. Het lukte technici niet om het probleem tijdig op te lossen. Op dringend advies van het lanceerteam werd de nieuwste lanceerpoging afgeblazen.

De lancering stond gepland voor vanavond Nederlandse tijd. Wanneer NASA het opnieuw gaat proberen, is nog onduidelijk. Als de problemen hardnekkig blijken dan zou de oefenmissie een maand uitgesteld kunnen worden, schrijft persbureau AP. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of er grote reparaties nodig zijn.

Ook maandag waterstoflekkage

Maandag kampte NASA ook met technische problemen. Ook toen was er sprake van een waterstoflekkage, maar op een andere plek in de raket. Er leek eveneens sprake van een defecte warmtesensor, maar inmiddels is duidelijk geworden dat dit apparaat toch naar behoren werkte. Als gevolg van de problemen werd een een streep gezet door de eerste lanceerpoging.

De onbemande missie van Artemis I is bedoeld om alle systemen grondig te testen. Met de volgende missie (Artemis II), gepland in 2024, gaan vier astronauten mee. Pas met Artemis III zal een maanlanding worden geprobeerd. De laatste keer dat dit werd gedaan was vijftig jaar geleden.