Bijna jaar na monsterscore schiet Ajax er vier langs Cambuur

Een herhaling van die horrorwedstrijd wilde Cambuur graag voorkomen, dus werd al vroeg in het duel de mogelijkheden ruimschoots benut om hier en daar wat tijd te rekken en hielden de Friezen de verdediging flink compact. Toch bleek de ploeg van Henk de Jong niet alleen maar gekomen te zijn om te verdedigen, de eerste grote kans van de wedstrijd was voor de bezoekers.

Spits Roberts Uldrikis hield de Ajax-verdediging goed bezig en legde af op de vrijstaande Michael Breij. Het schot dat volgde ging maar net over het doel van Remko Pasveer. Helaas voor de Friezen was dat de enige grote kans die de ploeg zou creëren deze wedstrijd.

Zijn tweede doelpunt enkele minuten later was een stuk mooier. Op aangeven van Davy Klaassen haalde Bergwijn hard uit van een meter of 20 en bezorgde hij Ajax ondanks het tegenvallende spel een comfortabele voorsprong bij rust (2-0).

Na een vlotte een-twee tussen Dusan Tadic en Steven Berghuis zag laatstgenoemde zijn voorzet via het been van verdediger Marco Tol voor de voeten van Steven Bergwijn belanden. De aanvaller hoefde de bal daarna alleen maar in te tikken (1-0).

In de rust greep Ajax-trainer Alfred Schreuder in. Edson Álvarez, die ondanks zijn gemiste training en teleurstelling over een misgelopen transfer in de basis mocht beginnen, werd samen met spits Brian Brobbey van het veld gehaald. Kenneth Taylor en Mohammed Kudus waren de vervangers.

Kudus was meteen dicht bij de 3-0, maar van dichtbij wist hij de bal niet voorbij doelman João Virginia en verdediger Floris Smand te frommelen. Niet veel later was het alsnog raak. Een schot van Kenneth Taylor verdween via de hak van Devyne Rensch in het doel (3-0).