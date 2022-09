Verstappen 'neemt alle risico's' en heeft het in de kwalificatie weer voor elkaar

Natuurlijk geniet Max Verstappen van de tienduizenden oranjefans op Circuit Zandvoort. Bijna allemaal komen ze om hem te zien schitteren en Verstappen wil, in de jacht op zijn tweede wereldtitel, niets anders dan een één achter zijn naam. Hoe indrukwekkend de tribunes er ook uitzien, een kapotte versnellingsbak al na een handvol rondjes verstierde Verstappens eerste trainingsdag. En dus ook zijn humeur. "Vrijdag kon ik niet erg genieten op de baan, alleen ernaast." De monteurs en enigineers van Red Bull Racing konden aan de bak, maar leverden een auto af die goed genoeg was voor poleposition. Het verschil was klein, 21 duizendsten slechts, maar het was genoeg voor P1 op de startgrid, zondagmiddag om 15 uur.

"Pole pakken is speciaal na gisteren, dat was een moeilijke dag", reageert Verstappen. "Het was haasten om de auto klaar te krijgen voor de tweede training (op vrijdagmiddag, red.). Sommige dingen gingen niet zoals we het verwacht hadden, dus de tijden waren niet echt representatief." 'Weinig informatie, veel te leren' "Het hele team heeft hard gewerkt om het tij te keren, vooral vrijdagavond. We hadden weinig informatie, moesten nog veel aanpassingen doen en hadden zaterdagochtend nog veel te leren." Een weekeinde met nogal wat opstartproblemen is door Verstappen met een, zoals hij het zelf noemt, insane kwalificatierondje voorlopig naar zijn hand gezet. "Ik heb alle risico's genomen en het was net genoeg." Bekijk hieronder de reactie van teambaas Christian Horner:

Christian Horner, teambaas van Red Bull, ziet Max Verstappen poleposition pakken na een moeizame vrijdag. - NOS

Alsof pole pakken voor eigen publiek, net als vorig jaar, niet al mooi genoeg is, is het op Zandvoort ook van groot belang. Het circuit is nauw en bochtig, een inhaalactie wordt moeilijk. Leclerc zal moeten, wil hij iets doen aan zijn gigantische achterstand van 98 punten op de ranglijst. "Het scheelde heel, heel weinig", sipt hij. "Max reed een geweldige ronde." Leclerc hoopt op Sainz, Sainz op Mercedes "Je geeft altijd alles om pole te pakken, maar ik had na de eerste twee sessies niet verwacht dat het verschil zo klein zou zijn", vervolgt Leclerc. "Max was op oude banden al zoveel sneller, maar in de derde sessie viel het toch nog bijna op z'n plek ons." "Ik hoop dat het in de race net zo spannend kan worden en hoop dat Carlos (Sainz, red.) en ik het Max samen moeilijk kunnen maken."

Afbeelding ter illustratie - NOS

Daarbij hoopt Sainz ook op de hulp van Mercedes, dat met Lewis Hamilton van P4 start. "Ik denk dat Mercedes op zijn minst net zo snel als wij gaat zijn, dus ze zullen zich ermee gaan bemoeien bij de pitstops." Rook op de baan, rode vlag Tijdens de tweede kwalificatiesessie werd een oranje rookbom op de baan gegooid, een projectiel dat verboden is op de tribunes, maar toch het circuit opgesmokkeld is. De rode vlag werd gehesen, even moest de kwalificatie worden stilgelegd. "Zo stom om te doen", reageerde Verstappen. "Het is voor niemand goed. Je wordt eruit gegooid en de sessie wordt gestopt omdat het gevaarlijk is. Doe dat gewoon niet." Leclerc: "Het is goed dat de organisatie meteen heeft ingegrepen." De vuurwerkgooier werd nog tijdens dezelfde sessie opgespoord en buiten de poort gezet. "Hopelijk gebeurt het niet meer", aldus Leclerc.

De rookpluim van het vuurwerk dat tijdens de tweede kwalificatiesessie op het asfalt gegooid werd - ANP