Olie uit vastgelopen schip Gibraltar bereikt stranden

De stranden van Gibraltar en enkele nabijgelegen Spaanse stranden worden vervuild met olie. De brandstof komt uit het vrachtschip dat maandagnacht bij het Britse overzeese gebiedsdeel aan de grond liep na een aanvaring.

Gemeentewerkers en vrijwilligers zijn begonnen met het schoonmaken van de stranden en de kustlijn, en van met olie vervuilde zeevogels. Vanwege de weggelekte olie is het verboden om te zwemmen of te vissen in het gebied.

Ondertussen proberen bergingsteams zoveel mogelijk zware stookolie weg te pompen uit het vrachtschip. Een tank in het achterste deel van de bulkcarrier is bijna leeg, lieten de autoriteiten weten. Het legen van de voorste tank met 126 ton zware stookolie zal moeilijk zijn omdat de boeg onder water staat. Vrijdag was al zo'n 250 ton diesel uit het schip gepompt.