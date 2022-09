Tienduizenden wandelaars én zes of zeven veteranen herdenken Slag om Arnhem

Tienduizenden wandelaars hebben vandaag meegedaan aan de Airborne Wandeltocht. De herdenkingstocht, dit jaar voor de 75ste keer, voerde langs een aantal bijzondere plekken die een rol hebben gespeeld bij de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog.

De organisatie noemt het opmerkelijk dat er ook dit jaar, zo lang na de oorlog, een aantal veteranen heeft meegelopen. "Er waren er zes of zeven", aldus marsleider Peter van Drunen bij Omroep Gelderland. Daarnaast waren er volgens hem zo'n 33.000 andere wandelaars. Het is daarmee de grootste eendaagse herdenkingstocht ter wereld.

De Airborne Wandeltocht is opgezet als eerbetoon aan de ruim 1.700 Britse en Poolse militairen die in de Slag om Arnhem in september 1944 het leven lieten en begraven liggen op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Wie meeloopt, moet betalen. De opbrengst werd eerder vooral besteed aan de financiële ondersteuning van veteranen en nabestaanden. Nu er steeds minder veteranen zijn, wordt het geld ook besteed aan hedendaagse veteranenprojecten.

De wandeltocht gaat langs bijzondere plekken zoals de Bilderberg-bossen bij Oosterbeek, waar in de oorlog hevig strijd werd geleverd. Er waren ook kunstprojecten te zien. En een fleurig bloemenmozaïek van dahlia's. Dat mozaïek werd samengesteld door Gerrit Eijmers (92). "Ik doe dit al 65 jaar", vertelt hij.

Heel bijzonder

Eijmers zelf weet nog precies wat er in 1944 gebeurde: "Op 17 september om één uur kwamen de luchtlandingstroepen uit Engeland. Eerst werd er met jachtvliegtuigen gebombardeerd om de boel veilig te stellen. En daarna de zweefvliegtuigen. Die landden in Oosterbeek, Wolfheze en Renkum. Ik heb dat ook echt gezien, heel bijzonder was dat. Dat blijft je altijd bij."

Net als de organisatie vindt Eijmers de komst van de laatste veteranen vandaag heel bijzonder. "Er zijn er niet veel meer. Ik ben ook op leeftijd, ik ben zelf een veteraan", lacht hij.

Market Garden

Airborne was onderdeel van Operatie Market Garden, een van de grootste geallieerde operaties uit de Tweede Wereldoorlog. Het doel was om de bruggen over de Maas, Waal en Rijn in Nederland in handen te krijgen - om vandaar door te stoten naar Duitsland. Market Garden was een plan van de Britse veldmaarschalk Bernard Montgomery. Het werd uitgevoerd door Engelse, Amerikaanse en Poolse luchtlandingstroepen en drie divisies grondtroepen.

De operatie was ambitieus, maar faalde door slechte weersomstandigheden en onverwacht hevig Duits verzet, vooral bij de brug over de Rijn in Arnhem. Bovendien liep de communicatie fout en was er geen of nauwelijks aansluiting tussen de grondtroepen en de luchtlandingstroepen.

Volgende week zaterdag worden de luchtlandingen nagespeeld. Dan zullen tal van parachutisten landen op de Ginkelse Heide, niet ver van Ede.