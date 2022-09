Gaat ook Nederland experimenteren met goedkope treinen?

In Duitsland, waar het 9-euro-ticket een wisselend succes was , leidde de actie soms tot grote drukte:

In Duitsland konden mensen deze zomer voor 9 euro per maand onbeperkt reizen met de meeste treinen, bussen en trams. Spanjaarden kunnen sinds donderdag gebruikmaken van gratis maandkaarten voor korte en middellange treinreizen, in een proef die nog tot het einde van het jaar duurt. En daar blijft het niet bij: op Malta is het openbaar vervoer vanaf 1 oktober volledig gratis.

Nu de brandstofprijzen stijgen, de inflatie hoog is en er steeds meer aandacht is voor duurzame mobiliteit, experimenteren meerdere Europese landen met goedkoop of zelfs gratis openbaar vervoer. Ze volgen het voorbeeld van Luxemburg, waar de trein al sinds het voorjaar van 2020 gratis is.

De Nederlandse overheid vindt de Europese initiatieven voor gratis of goedkoper openbaar vervoer interessant, zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maar de vraag is of zulke proeven het gewenste effect hebben, voegt ze eraan toe. "Gaan er echt meer mensen met het ov, of zijn het vooral de mensen die al met het ov reisden die meer kilometers gaan afleggen?"

Het Kennisinstituut voor Mobiliteit doet op dit moment onderzoek naar deze vraag. Daarbij gaat het onder meer om de vraag in hoeverre een 'prijsprikkel' mensen de auto uit kan krijgen. De resultaten worden in oktober verwacht. Aan de hand daarvan maakt het ministerie keuzes over eventuele "tariefacties" in het openbaar vervoer.

Miljarden euro's

De vraag is echter ook of gratis of veel goedkoper openbaar vervoer haalbaar is in Nederland. Want hoeveel gaat dat kosten, nu de NS na corona nog altijd flinke verliezen lijdt en nu al niet genoeg personeel heeft om alle treinen te laten rijden?

Naar schatting kost het volledig gratis maken van al het openbaar vervoer in Nederland ongeveer 4 miljard euro per jaar, exclusief de kosten van eventuele extra treinen, bussen, trams en personeel. Als alleen treinkaartjes gratis zouden worden, is dat volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een kostenpost van meer dan 2 miljard euro.

En stel dat ov-kaartjes voor de helft van de huidige prijs worden verkocht? Volgens de woordvoerder van het departement ligt dat "ingewikkelder" en is het moeilijk te zeggen hoeveel geld daarmee gemoeid zou zijn.