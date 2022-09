Vroeg druk bij Ajax-stadion vanwege treinstop Bijlmer Arena

Het was al vroeg druk rond de Johan Cruijff Arena, omdat er zes uur lang geen trein stopt op station Bijlmer Arena. Vele Ajaxfans waren daarom ruim voor de aftrap van 16.30 uur bij het stadion. Vanavond zijn ook twee concerten in het gebied, met tienduizenden bezoekers.

Van 14.15 uur tot en met 20.30 uur is er geen treinverkeer van of naar Bijlmer Arena. De NS zegt dat is om veiligheidsredenen is vanwege extra drukte door het Grand Prix-weekend op het Formule 1-circuit van Zandvoort. Het vertrek van de ruim 100.000 racefans valt samen met het begin van het duel Ajax tegen Cambuur.

Zonder de maatregel zou het veel te druk worden in de trein, licht een NS-woordvoerder toe. Er is overlegd met de KNVB om de voetbalwedstrijd op een ander tijdstip te laten beginnen, maar zonder resultaat.

Voor de optredens in de Ziggo Dome en AFAS Live hebben zo'n 72.000 mensen een kaartje gekocht. Ook zij kunnen voor 20.30 uur niet per trein naar Bijlmer Arena komen. De verwachting is dat de meeste voetbalsupporters weg zijn voordat de grote groep concertgangers arriveert in de buurt van het stadion.

Extra metro's en parkeerplaatsen

Vervoersbedrijf GVB heeft aangekondigd extra metro's in te zetten. Voor automobilisten zijn er bij de RAI 3000 extra parkeerplaatsen geregeld. Van daaruit kunnen mensen ook met de metro naar de Arena.

Vanwege het Formule 1-weekend in Zandvoort rijden er extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. De NS adviseert reizigers om hun reis vooraf te plannen in de reisplanner.

Treinverkeer Amsterdam-Haarlem even plat

Bovenop alle aanpassingen aan de NS-dienstregeling lag vanmiddag ook het treinverkeer tussen de hoofdstad en Haarlem tijdelijk plat doordat een bus tegen een spoorviaduct was gereden. Na een half uur was het probleem verholpen. Voor zover bekend ondervonden maar weinig mensen hinder van de onderbreking, omdat de kwalificatierace al was begonnen.