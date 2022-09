Opnieuw poleposition voor Verstappen bij Grand Prix van Nederland

Max Verstappen gaat zondag op polepositie van start voor de Grand Prix van Nederland. De Red Bull-coureur, die vorig jaar ook vooraan startte en de race ook won, noteerde onder luid gejuich van het Oranje-legioen op de volgepakte tribunes met 1.10,342 de snelste ronde in Zandvoort. "Ongelooflijk", jubelde Verstappen kort na afloop tijdens het interview op de baan. "Zo'n ronde rijden hier op dit circuit is te gek. En al die mensen in het oranje die hier zijn om mij te steunen, is ook onbeschrijfelijk mooi." Laatste poging Verstappen begon Q3, beslissend voor de startvolgorde, als eerste en was op nieuwe banden meteen goed voor 1.10,515, op dat moment de snelste tijd van de dag. Charles Leclerc, in de WK-stand derde op een respectabele 98 punten van de Nederlandse klassementsleider, ging daar even later met 0,059 seconde onderdoor. De Fransman wist zich in zijn Ferrari vervolgens nog te verbeteren tot 1.10,363, maar daar dook Verstappen in zijn laatste poging op het 4,3 kilometer lange circuit met 0,021 onder.

Verstappen had in Q1 bij zijn eerste rondje van de middag ondanks wat problemen in het laatste gedeelte 1.11,317 laten optekenen en troefde daarmee de concurrentie uiteindelijk af in de eerste schifting. Lewis Hamilton kwam tegen het eind van Q1 nog wel heel erg in de buurt: de Brit hoefde in zijn Mercedes slechts 0,014 seconde toe te geven op zijn opvolger als wereldkampioen.

Alexander Albon was amper aan Q2 begonnen of de rode vlag maakte een eind aan zijn poging een snelle tijd neer te zetten. Een oranje rookbom lag hinderlijk op het asfalt. De gooier van het projectiel werd binnen de kortste keren opgespoord en van de tribune verwijderd. De kwalificatie was toen alweer hervat. Verstappen liet zich meteen gelden met 1.10,927, waarna hij onmiddellijk de luwte van de pit weer opzocht. Dat Sainz hem, anders dan de Nederlander rijdend op vers rubber, met 1.10,814 van de eerste plaats verdreef in Q2 deerde hem uiteraard niet. Russell nestelde zich op de valreep nog vlak achter Sainz.

De rookpluim van het vuurwerk dat tijdens de tweede kwalificatiesessie op het asfalt gegooid werd - ANP

Het laatste woord was echter aan Verstappen, die vrijdag weinig succesvolle vrije trainingen had beleefd. In de eerste kwam hij al na acht ronden met autopech stil te staan, terwijl hij in de tweede niet verder was gekomen dan de achtste tijd. "We hadden een moeilijke dag gisteren. Er is vannacht hard gewerkt door het hele team om dat om te keren", vertelde hij na de kwalificatie. "We hebben heel veel veranderd en hadden vandaag een snelle auto, al zat het allemaal dicht bij elkaar. Maar de auto was weer een genot om in te rijden."