Geen winnaar én geen goals in derby vol kansen tussen Everton en Liverpool

Voor de negende keer in elf seizoenen hebben Everton en Liverpool op Goodison Park gelijkgespeeld: 0-0.

Op basis van inzet en wilskracht was Everton aanvankelijk de beste ploeg. De ploeg van trainer Frank Lampard won in een intense eerste helft de meeste duels en kreeg na een half uur de grootste kans van de wedstrijd toen Tom Davies op de lat schoot.

Liverpool kwam vervolgens wat beter in de wedstrijd en schoot vlak voor rust via Darwin Núñez op de lat. In de rebound schoot Luis Díaz met een knap schot op de paal.

Veel kansen na rust

Na rust ontbrandde de 241ste Merseyside-derby volledig. Everton-doelman Pickford keerde inzetten van Firmino en Fabinho. Na een afgeslagen corner kreeg Everton op de counter via Maupay de beste kans van de dag. Allison keerde zijn schot en de Braziliaan tikte in de slotfase ook een pegel van McNeill uit zijn doel.

De verder onzichtbare Salah trof ver in de extra tijd nog de paal, waardoor de brilstand als einduitslag kon worden genoteerd.