Ook de apparatuur in een onderstation en schakelstation is beschadigd geraakt:

Maar ook bovengronds is er veel schade, zoals hier aan het spoor:

En het gras is verbrand:

Momenteel doen ProRail en Strukton onderzoek naar de schade. Als de exacte schade in kaart is gebracht, wordt duidelijk hoe lang het herstel precies gaat duren.

En zo zag de brand bij het verdeelstation in Dronten gisteren uit:

Flevoland is getroffen door een grote stroomstoring. Bij een verdeelstation in Dronten is brand uitgebroken. - NOS