Cordon-Ragot doorbreekt Nederlandse zegereeks in Ladies Tour, Wiebes blijft leidster

Na vier dagen is er een einde gekomen aan de zegereeks van de Nederlandse rensters in de Simac Ladies Tour. In de vijfde etappe, een tijdrit van 17,8 kilometer rond Sittard-Geleen, was de 32-jarige Française Audrey Cordon-Ragot de snelste.

De renster van Trek-Segafredo was met een gemiddelde van 42,3 kilometer per uur drie seconden sneller dan Riejanne Markus, die vrijdag nog de slimste was in de vierde etappe en vorige maand nog derde werd op het EK tijdrijden.

Klassementsleidster Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes op haar naam schreef en de derde aan haar ploeggenote Charlotte Kool schonk, mocht 27 tellen toegeven op Cordon-Ragot om haar trui te behouden en ze bleef binnen die marge. Ze klokte knap de vijfde tijd op 0.20 van de winnares.

Arnhem

Zondag staat de zesde en laatste etappe van de WorldTour-koers op het programma: een rit met start en finish in Arnhem. Onderweg moeten de renners zes klimmetjes over.