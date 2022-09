Medewerkster asiel Vlaardingen zwaargewond na beet hond

Een medewerkster van het Dierenopvangcentrum in Vlaardingen is vanmiddag zwaargewond geraakt toen zij door een hond werd gebeten. De vrouw liep een slagaderlijke bloeding op.

Een andere medewerker van het asiel die de hond na het incident in toom probeerde te houden, werd ook gebeten. In zijn geval lijken de verwondingen minder ernstig. Maar ook hij moest naar het ziekenhuis, meldt Rijnmond.

De problemen in het Dierenopvangcentrum ontstonden rond het middaguur. De politie, die als eerste op de melding afkwam, trof de medewerkster hevig bloedend aan. Agenten bonden de wond direct af om te voorkomen dat ze meer bloed verloor. Vervolgens namen ambulancepersoneel en een medisch team dat per traumahelikopter werd aangevoerd, de zorg over.