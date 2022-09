Duizenden mensen nemen in Moskou afscheid van Gorbatsjov

De uitvaart begon in het overheidsgebouw Dom Sojoezov, ook wel de Zuilenzaal genoemd. Duizenden mensen, van wie veel met bloemen, stonden soms lang in de rij om hem de laatste eer te bewijzen. Daarvoor was zo veel belangstelling, dat de tijd om afscheid te nemen met een uur is verlengd.

Michail Gorbatsjov was populair in het Westen, maar kreeg in eigen land veel kritiek:

Hij kreeg dan ook geen staatsbegrafenis, hoewel zijn afscheid wel deels door het Kremlin werd georganiseerd. Ook is de herdenkingsdienst in het gebouw waar staatsbegrafenissen waren.

In het Westen wordt Nobelprijswinnaar Gorbatsjov geroemd vanwege het neerhalen van het IJzeren Gordijn. In eigen land, en in een aantal voormalige Sovjet-staten, werd hij sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verguisd.

Michail Gorbatsjov, de laatste leider van de Sovjet-Unie, is overleden. Gorbatsjov, die met zijn glasnost en perestrojka meer vrijheden toestond dan zijn voorgangers en uiteindelijk de Sovjet-Unie zag vallen, was 91 jaar oud. - NOS

President Poetin laat vandaag verstek gaan. Volgens een woordvoerder van het Kremlin heeft Poetin het te druk met vergaderen en moet hij zich voorbereiden op een zakenforum dat volgende week in Azië wordt gehouden.

Grootste catastrofe

Het is bekend dat de president en Gorbatsjov geen goede verstandhouding hadden. In de ogen van Poetin was de oud-leider verantwoordelijk voor de verkwanseling van de Sovjet-Unie. De president beschreef het uiteenvallen daarvan ooit als de "grootste geopolitieke catastrofe van de eeuw".

In de schriftelijke reactie van Poetin na het overlijden liet de president zich terughoudend uit over de overleden staatsman; loftuitingen en expliciete kritiek bleven achterwege. Poetin legde deze week wel bloemen bij de kist van Gorbatsjov, die was opgesteld in het ziekenhuis waar hij overleed.

Vlaggen

In Berlijn hangen vanwege de dag van de uitvaart vlaggen halfstok. Gorbatsjov wordt in Duitsland gezien als de man achter de val van de Muur en de totstandkoming van de Duitse eenheid.

De Turkse president Erdogan telefoneerde vandaag met president Poetin. Volgens het Kremlin verwees Erdogan naar de "belangrijke rol" van Gorbatsjov in de geschiedenis van Rusland en de wereld. De twee leiders spraken volgens Moskou ook over de oorlog in Oekraïne, met name over de missie van IAEA-atoomexperts naar de kerncentrale in Zaporizja.