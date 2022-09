Red Bull-baas Horner: 'Max verwacht 110 procent toewijding, maar geeft dat ook terug'

Hij is met zeventien dienstjaren de langstzittende teambaas in de Formule 1, maar geeft gedecideerd antwoord op de vraag of het niet eens saai wordt. "Nee", zegt Christian Horner, de belangrijkste man van Red Bull Racing. "Ik wilde zelf coureur worden en heb ook nog tegen de moeder van Max geracet, maar was niet goed genoeg. Ik houd van deze sport en ik houd ervan met mensen te werken. Ik ben op zo veel manieren betrokken bij dit team en de mensen dat het voelt als een tweede familie." Bekijk hieronder hoe Horner in een interview van verslaggever Chiel van Koldenhoven praat over zijn relatie tot Max:

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner gaat met NOS-verslaggever Chiel van Koldenhoven in op zijn relatie met Max Verstappen. - NOS

Al sinds de eerste grand prix van Red Bull in de Formule 1, in 2005, staat de Engelsman Christian Horner aan het roer bij het team. Hij was 31 jaar toen Red Bull-topman Dietrich Mateschitz hem de sleutels van de renstal gaf. En waarom zou het ook saai worden na al die jaren? Vijfmaal mocht Horner een wereldtitel van een van zijn coureurs vieren. Van 2010 tot en met 2013 pakte Sebastian Vettel de titel en na zeven seizoenen waarin Mercedes de sport domineerde, kroonde Max Verstappen zich vorig jaar tot wereldkampioen.

December 2021: ontlading bij Verstappen en Red Bull Racing na het behalen van de wereldtitel - ANP

"In al die jaren zijn er talloze hoogtepunten geweest, maar ik kan me geen moment voor de geest halen dat bijzonderder was dan Abu Dhabi", kijkt Horner terug op de ultieme machtsgreep van Verstappen. "Na een jaar vechten, elke race als de ronde van een bokswedstrijd tussen twee zwaargewichten, wiel aan wiel tot aan de laatste race. Niemand had dat script kunnen schrijven." "We zijn een team dat wordt gerund door een energiedrankfabrikant die het in de autosport opneemt tegen grote motorfabrikanten als Mercedes en Ferrari. Als Red Bull Racing hebben we aangetoond dat als je iets heel graag wil, en je daarnaar handelt, je kunt winnen. Zelfs van het dominante Mercedes."

Christian Horner staat al sinds 2005 aan het roer van Red Bull Racing. Hij vertelt over zijn motivatie en die ultieme ontknoping eind vorig jaar in Abu Dhabi. - NOS

"De passie in het team, die cultuur, maakt ons net een beetje anders. Dankzij de kwaliteit van de werknemers en doorzettingsvermogen is het ons gelukt. Is het Max gelukt. Daar zijn we ontzettend trots op." Wintersport in Zandvoort? Horner doet zijn verhaal in een Oostenrijks chalet. Althans, zo lijkt het, want het pop-up gastenverblijf van Red Bull ziet er met een houten interieur en uitgebreide keuken meer uit als een sfeervol en chique restaurant onderaan de skipiste dan een Formule 1-huiskamer die vijf dagen na het uitpakken weer op transport gaat. In 2016 was het Horner die, op aanraden van topadviseur Helmut Marko, Toro Rosso-coureur Verstappen in het diepe gooide en promoveerde naar het hoofdteam van Red Bull. Het verhaal is bekend: de eerste race voor de hoofdmacht leverde direct in Barcelona een sensationele overwinning op. Aan het "ongelofelijk, Max, ongelofelijk" over de boordradio was niks gelogen, maar Horner durfde het aan Verstappen in de Red Bull te zetten.

2016: Verstappen na zijn GP-zege in Barcelona - AFP

In de voetbalwereld wordt een trainer nog weleens weggezet als een passant, iemand die een paar seizoenen voor de groep staat en weer vertrekt. De band tussen Horner en Verstappen is veel hechter. "Max kan overal met mij over praten. Als hij ergens mee zit, als iets door zijn hoofd spookt. Ik weet dat hij voelt dat hij altijd op mij af kan stappen. Waar het dan ook over gaat, grote en kleine problemen. Die openheid en eerlijkheid doet ertoe." En niet voor niets was Horner erbij toen Verstappen donderdag een hoge koninklijke onderscheiding kreeg. "Dat is een geweldig voorrecht. Het was een groots moment voor hem en zijn familie waar hij trots op mag zijn."

Max Verstappen en Christian Horner in België - ANP

Horner raakt ook na al die jaren met Verstappen-successen, na talloze inhaalacties, 29 GP-zeges en vooralsnog één wereldtitel, niet uitgesproken over hoe doelgerichtheid de Limburger is. "Zet hem in een auto en je krijgt 110 procent procent toewijding. Maar hij verwacht ook 110 procent terug. Hij legt de lat hoog, maar tegelijkertijd is hij makkelijk om mee te werken." Van jongetje tot volwassen man "Als we een slecht weekeinde hebben, laten we dat achter ons. We leren ervan en gaan door. Hem daarin zien groeien, is fantastisch. Toen hij bij ons kwam, was hij nog een jongetje en ik heb hem zien uitgroeien tot een volwassenen man."

Christian Horner is nog altijd diep onder de indruk van de oranje zee op de tribunes in Zandvoort. - NOS

De 48-jarige Horner staat aan het hoofd van een Formule 1-team met in totaal 1.200 man personeel. "Het is mijn taak de werknemers alle mogelijke middelen te geven om hun werk te doen en zo veel mogelijk obstakels weg te nemen." Hoeveel van die 1.200 dagelijks of wekelijks in de weer zijn voor Verstappen, kan hij moeilijk aangeven. Daarvoor is het team te complex. "Er zijn ontzettend veel mensen van het team betrokken bij Max. Van zijn engineers tot de specialisten van de simulator, de ontwikkeling van de auto en onze marketing-afdeling." "Overal zijn raakvlakken. Het zijn niet alleen met de mensen die je op televisie ziet. Iedereen heeft zijn rol en zijn functie, en die zijn allemaal vitaal. Iedereen moet zijn rol op zich nemen om een weekeinde te hebben zoals vorige week in België."

Quote Max laat keer op keer zien dat hij erbovenuit steekt. Christian Horner

In zijn eerste Red Bull-jaren waren overwinningen, laat staan polepositions of een superioriteit zoals hij afgelopen week op Spa-Francorchamps liet zien, nog zeldzaam. De Renault-motor was niet betrouwbaar genoeg om het dominante Mercedes uit te dagen, terwijl de jonge Verstappen te druistig reed om zich in de strijd om de wereldtitel te mengen. 'Auto die matcht met zijn talent' Beide belemmeringen voor structureel succes zijn verholpen. Honda gaf Horners renstal een krachtbron die Verstappen competitief maakte, Verstappen zelf gaat bedachtzamer het circuit op en werkt zichzelf daarmee nog maar zelden in de nesten. "We kunnen hem nu het materiaal geven dat matcht met zijn talent", zegt Horner, trots op die prestatie van zijn engineers. "En ik hoop dat we hem dat nog lang kunnen geven. Het is een geweldige tijd voor de Formule 1 met veel jonge, talentvolle rijders, maar Max laat keer op keer zien dat hij erbovenuit steekt. Ik ben nu zes jaar zijn teambaas en ik kijk uit naar de volgende zes jaar."