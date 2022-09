Onafhankelijk onderzoek naar stroomstoring Flevoland, tot zeker 15 september geen treinen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de grote stroomstoring in Flevoland van gisteren. Dat heeft netbeheerder Tennet bekendgemaakt. De gevolgen van de stroomstoring zijn nog steeds groot. Zo rijden er in elk geval tot 15 september geen treinen tussen Lelystad en Dronten. twittert ProRail.

De stroomstoring ontstond gistermiddag bij werkzaamheden aan een hoogspanningsstation in Lelystad. Eerst was er kortsluiting, toen brak er brand uit. Normaal gaat dan de stroom automatisch van de kabels, maar nu gebeurde dat niet. De hoogspanningskabels raakten oververhit, begonnen te roken en kwamen in sommige gevallen op de grond te hangen. Omdat het veiligheidssysteem niet werkte, brak ook brand uit op een hoogspanningsstation in Dronten.

Bij Swifterbant belandde rond 15.00 uur een hoogspanningskabel op de bovenleiding van het spoor. Dat had weer gevolgen voor spoorbeheerder ProRail. Een trein kwam direct tot stilstand, de 350 reizigers moesten worden geëvacueerd en zijn met de bus doorgereisd.

Enorme hoeveelheid stroom

De schade aan de bovenleiding bij Swifterbant en wijde omgeving is niet makkelijk op te lossen. "Het incident heeft ervoor gezorgd dat er in korte tijd een enorme hoeveelheid stroom door onze systemen is gegaan. Hierdoor zijn kabels en schakelaars doorgebrand. In zowel een onderstation als schakelstation is er veel schade aan apparatuur", laat ProRail weten. Aanvankelijk werd gezegd dat er dit weekeinde geen treinen zouden kunnen rijden tussen Lelystad en Dronten. Nu zegt ProRail dat herstel veel langer gaat langer duren. "Het duurt nog weken", aldus een woordvoerster in het NOS Radio 1 Journaal.

De gevolgen beperkten zich niet tot het spoor. Zo moest wegens beschadigde stroomkabels de snelweg A6 in beide richtingen tijdelijk dicht tussen Emmeloord en Lelystad. Dat leverde lange files op. Ook een provinciale weg bij Dronten moest dicht omdat daar een stroomkabel op de weg lag, die afsluiting duurde tot aan het middaguur vandaag. Particulieren klagen ondertussen over doorgebrande kookplaten, modems en andere huishoudelijke apparaten.

Op beelden van gisteren is te zien dat de draden snel heet worden bij verdeelstation in Dronten en doorzakken: