Monumentenclubs vinden geen gehoor: Spookslot tegen de vlakte

Een ultieme poging om de sloop van het Spookslot in de Efteling tegen te houden, is mislukt. De gemeente voelt er niets voor om de attractie op de monumentenlijst te plaatsen zoals het Cuypersgenootschap en de werkgroep Nostalgische Efteling willen. Dat betekent dat de sloop maandag kan beginnen.

"We hebben een uiterst zorgvuldige belangenafweging gemaakt", zegt wethouder Riekje van Vugt-Buter van Loon op Zand bij Omroep Brabant. "Als gemeente moeten we cultuurhistorisch waardevolle objecten beschermen. Anderzijds beperkt een monumentale aanwijzing niet alleen het eigendomsrecht maar ook de bedrijfsvoering van de Efteling."

De Efteling maakte eerder dit jaar bekend van het Spookslot af te willen. Het 44-jaar oude Keltische kasteel waar spoken op muziek van Camille Saint-Saëns 'tot leven komen' is al een tijdje de minst gewaardeerde attractie van het pretpark en doet gedateerd aan. Op dezelfde plek moet een nieuwe, moderne attractie komen.

Onderhoud, geen sloop

"Met de sloop van het Spookslot berooft de Efteling zich van haar ziel", betoogde werkgroep Nostalgische Efteling, die in korte tijd bijna 10.000 handtekeningen wist te verzamelen tegen de sloop. "Zo'n mooi gebouw heeft onderhoud nodig, maar geen einde!"

Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw, vindt dat het Spookslot onderdeel vormt van het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland en behouden dient te blijven. Het genootschap riep de gemeente op om het op de monumentenlijst te plaatsen. Gebeurt dat, dan mag het niet zomaar worden gesloopt, luidde de oproep.

Onderzoek kost tijd

Maar de gemeente besloot gisteravond om het niet te doen, omdat de Efteling dan te veel aan banden wordt gelegd in zijn bedrijfsvoering. Er komt ook geen nieuw onderzoek naar de noodzaak van de sloop zoals de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van Loon op Zand had voorgesteld.

De wethouder: "De suggestie van de CRK om externe expertise in te winnen nemen we niet over. Dat kost namelijk tijd. En die tijd is er simpelweg niet. Er zit geen monumentale bescherming op het Spookslot en dat geeft de Efteling het recht om, per maandag, te beginnen met de sloop."

Voor de fans van het Spookslot is het dus nu of nooit. Ze komen al de hele week in drommen. Vooral afgelopen maandag was het druk. Toen begon de verkoop van een boek over het Spookslot en een speciale Spookslotpin. De eerste druk van het boek was snel uitverkocht. Een aantal exemplaren dook even later ver boven de vastgestelde verkoopprijs op op Marktplaats.

Dit is het laatste weekeinde dat het Spookslot open is. Dat trekt veel bezoekers: