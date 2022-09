Fortuna-voorzitter nog niet in paniek en verzekert: 'Yilmaz niet de trainer'

Met name de vraag in hoeverre Burak Yilmaz het voor het zeggen heeft, is vaak gesteld. Interim-trainer Dominic Vergoossen noemde de Turk 'een invloedrijke assistent' en gaf toe met hem naar de opstelling te kijken, maar zei dat de trainer uiteindelijk zelf de beslissingen neemt.

We schrijven 21 juni als de Limburgers voor een flinke stunt zorgen en de ervaren Turkse doelpuntenmaker Burak Yilmaz aantrekken. "De club is ambitieus en ik wil de komende seizoenen met mijn ervaring daarin een bijdrage leveren", vertelde Yilmaz die dag. Hij spreekt van een groot project waar Fortuna mee bezig is.

Vijf wedstrijden, nul punten en stijf onderaan in de eredivisie. Dat had men bij Fortuna Sittard niet gedacht, het begin van deze zomer.

"Van de gehele technische staf, maar ook van de ervaren spelers. Volgens mij is dat niet zo gek. Zolang er geen hoofdcoach is zullen spelers met leiderschapskwaliteiten hun steentje bijdragen om de club verder te helpen", aldus Gün, wiens rechterhand goed bevriend is met Yilmaz en zo de lijntjes met de topspits gelegd heeft om hem binnen te halen.

Isitan Gün, voorzitter van Fortuna Sittard, beaamt dat vrijdag rond het verloren duel met FC Utrecht (3-4). "Het is niet waar dat hij de trainer is. Na het ontslag van Ultee zijn we met de hele staf gaan zitten. En totdat we een nieuwe coach aanstellen, hebben we iedereen zijn hulp nodig."

Met nog geen behaald punt op het veld maakt Gün zich nog geen zorgen over de ambitieuze plannen met de club. "Ik ben nu zes jaar voorzitter van de club. Het is nu niet makkelijker of moeilijker dan eerder. We gaan gewoon door met onze langetermijnplannen. We zijn ambitieus en we denken aan de lange termijn. Daar houden we zicht op."

"Alles wat er gezegd wordt in het nieuws volg ik niet", vervolgt Gün. "Ik neem geen advies aan van mensen die geen onderdeel hiervan zijn. We zijn verantwoordelijk voor onze eigen beslissingen. De enige mensen waarvoor ik mij verantwoordelijk voel, zijn de mensen die geïnvesteerd hebben in de club en dat zijn ook de fans."

Premie van duizend euro

Gün hoopt zo snel mogelijk een nieuwe trainer te presenteren in Sittard om zo ook de eerste punten binnen te halen. De beloofde premie van duizend euro bij een overwinning, wat Yilmaz beloofde voor elke speler, heeft nog niet het gewenste effect gehad.

"Ik weet niks van dat voorstel", reageert Gül opvallend. "Maar sommige mensen geven altijd meer dan honderd procent om te winnen. Hij is daar een voorbeeld van. Weinig spelers zullen dat doen."