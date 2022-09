Verdachte ongeluk Oud Gastel zit nog vast, drugs- en alcoholtest negatief

Bij het fatale ongeluk in Oud Gastel, waarbij gisteren twee vrouwen en twee kinderen verongelukten, lijkt geen alcohol of drugs in het spel. De 27-jarige man uit Roosendaal die werd opgepakt, de bestuurder van de auto die in botsing kwam met de auto met daarin de vrouwen en kinderen, is direct na het ongeluk getest en de resultaten waren negatief. De man blijft nog wel vastzitten.

Het meisje van 9 dat gewond raakte bij het ongeluk, is buiten levensgevaar. Haar moeder (42) overleefde het ongeluk niet. Dat geldt ook voor een moeder van 39, haar dochter van 10 en haar zoon van 8. Allen kwamen uit Bosschenhoofd, in Noord-Brabant, niet ver van Oud Gastel. De inzittenden van de andere auto zijn volgens de politie "nagenoeg ongedeerd".

Waardoor de twee auto's op elkaar zijn gebotst op de Blauwhekken, is nog niet duidelijk. Vooralsnog gaat de politie ervan uit dat de zwarte Mercedes met de bestuurder uit Roosendaal in botsing is gekomen met de Toyota met de vrouwen en kinderen. Over de omstandigheden waaronder het gebeurde, kan de politie nog niets zeggen. "Alles wordt onderzocht." De Mercedes had overigens een Duits kenteken.

Stoplichten stonden uit

Duidelijk is wel dat de stoplichten uit stonden op het punt waar het gebeurde. Die stonden te knipperen. "Dat heeft er mogelijk ook mee te maken, daar kijken we ook naar." Op de weg mocht maximaal 50 kilometer per uur gereden worden.

De weg bij het industrieterrein waar het gebeurde en een groot gebied eromheen - ook afritten - zijn voorlopig nog afgesloten en de politie doet sporenonderzoek, met onder meer drones. Ook worden camerabeelden rond de plek van het ongeluk opgevraagd en bekeken.

De politie prijst de omstanders die meteen na het ongeluk te hulp schoten. Een aantal van hen heeft geholpen met reanimeren en eerste hulp verlenen. "Hoewel het achteraf niet heeft mogen baten, wil ik toch een hele dikke pluim geven voor die mensen. Stel je namelijk voor: er kwamen eerst twee motoragenten ter plaatse en dan heb je te weinig handen. Zij zijn heel erg geholpen door de omstanders met reanimeren", aldus een woordvoerder.