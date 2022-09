Nieuw fenomeen verbaast voetbalwereld: 'Zelfs Ziyech dacht: hoe dan?!'

Meer dan ooit kwam het nieuws van de afgelopen transferperiode niet meer van de traditionele media, maar van een nieuw fenomeen: de zogenoemde transfergoeroes. "Er wordt aan een wereldwijd imperium gebouwd", klinkt het vanuit die hoek. De bekendste is Fabrizio Romano, de Italiaanse transferspecialist met 11,6 miljoen Twitter-volgers. Hij scoort de ene primeur na de andere. Zie hem als de wereldleider. Inmiddels wordt er ook in Nederland hard aan de weg getimmerd door de transfergoeroes. "Ik had gebracht dat er een gesprek was tussen Ajax en Hakim Ziyech in Amsterdam. Kreeg ik daarna bericht van mensen rondom Ziyech. Het gesprek was net vijf minuten klaar en het stond al online. Ze applaudisseerden bijna. Ziyech zelf dacht ook: hoe dan?! Dat is wel kicken." Gerjan Hamstelaar Aan het woord is Gerjan Hamstelaar. Tenminste, dat is zijn pseudoniem. Een mengelmoes van Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, de technische leiding van Ajax. De afgelopen transferperiode wekte het Twitter-account van @Hamstelaar verbazing met zijn kennis van de gang van zaken binnen Ajax. Vrijwel alle nieuwelingen had hij als eerste in het vizier. "Veel mensen denken echt dat ik Gerry Hamstra ben."

De werkelijkheid is anders. Hoewel Hamstelaar anoniem wil blijven, vertelt hij aan de telefoon wel het een en ander over zijn leven. Hij werkt als sales manager, heeft een gezin en is een Ajacied in hart en nieren. Als een vriend van hem zaakwaarnemer wordt, vindt Hamstelaar dat interessant. Langzamerhand leert hij steeds meer voetbalmakelaars kennen. En aangezien hij voor zijn baan veelal in de auto zit, heeft hij tijd zat om hier en daar een belletje te plegen. "Voor ik het wist, bouwde ik een heel klantenbestand op met zaakwaarnemers en mensen binnen en rond Ajax. Ik merkte dat ze het af en toe leuk vonden om me info te geven, omdat ik anoniem ben. Na een tijdje besloot ik om dingen die ik wist te gaan publiceren."

Wat Hamstelaar voor Ajacieden is, is Twitter-account @1908nl (voorheen @FeyenoordTM) met de gelijknamige website voor Feyenoorders. Wil je weten waar je club mee bezig is, dan moet je dat account in de gaten houden. Het levert tienduizenden volgers op. De beheerder achter dat account is inmiddels niet meer anoniem. "Ze hadden me door. Op een gegeven moment stond mijn adres online. Zelfs die van mijn basisschool. Dus ik dacht: ik zal ze voor zijn, voordat ze dadelijk op de stoep staan", vertelt Rutger Vinke. 'Mede-Feyenoorders blij maken' Net als Hamstelaar is Vinke een hartstochtelijke voetbalfan. Een seizoenkaarthouder van Feyenoord met een kantoorbaan in de Rotterdamse haven. "Ik vind het gewoon leuk om op scoopjes te jagen en mede-Feyenoorders blij te maken met nieuws." Vinke volgt Feyenoord overal, tot aan Krasnodar aan toe. "Dan leer je veel mensen kennen. Daar waren we maar met vijftig Feyenoorders. We zaten daar in de hotelbar met gasten van de 'Vrienden van Feyenoord (investeerders, red.) en beleidsbepalers. Dan hoor je weleens wat." Het netwerk van Vinke wordt groter en groter en hij besluit er iets mee te doen. Vanaf het moment dat hij in 2019 als eerste de komst van Marcos Senesi weet te melden, gaat het hard en is hij toonaangevend op het gebied van Feyenoord-nieuwtjes.

"Inmiddels zitten we in een enorme groepsapp met gasten door heel het land, waardoor we contact hebben met 95 procent van alle zaakwaarnemers in Nederland. We filteren het nieuws en checken alles bij meerdere bronnen. Hamstelaar zit ook in die groep", aldus Vinke. De twee transfergoeroes zijn inmiddels bevriend geraakt en werken zo nu en dan samen. Bijvoorbeeld bij de transfer van Quinten Timber van FC Utrecht naar Feyenoord. Te Kloese gespot in Galgenwaard "Iemand in mijn netwerk had directeur Dennis te Kloese gespot bij de Galgenwaard. Dus ik ging dat checken bij bronnen en die vielen stil. Dan zit je meestal wel goed. Dus ik ben eens gaan nadenken voor wie het kon zijn en kwam toen uit op Timber." "Een week later belde ik een bron en met de ander ging ik een hapje eten. Gaf er eentje toe dat ze Timber dolgraag wilden hebben. En de ander zei dat hij geen commentaar kon geven. Toen wist ik het: Feyenoord aast op Timber." Nadat Vinke het nieuws heeft gebracht, blijft het even stil. Totdat hij een belletje krijgt van concullega Hamstelaar. "Die belde mij om te zeggen dat Timber Ajax had afgewezen, omdat hij naar Feyenoord zou gaan." "Ik checkte het bij mijn bronnen en kreeg later door dat alles rond was. Toen heb ik kunnen brengen dat Feyenoord Ajax had afgetroefd en beet had met Quinten Timber. Dat vind ik dan heerlijk om te brengen."

Het pakt ook weleens andersom uit, vertelt Hamstelaar over de komst van Florian Grillitsch naar Ajax. Ook Feyenoord was geïnteresseerd in de transfervrije middenvelder uit Oostenrijk. "Rutger belde me op om te zeggen dat Feyenoord vol voor Grillitsch ging. Maar ik had nieuws voor hem, want ik wist dat hij naar Ajax zou gaan. Grillitsch had die avond ervoor een gesprek gehad met trainer Alfred Schreuder." Soms is Hamstelaar zelfs de agenten te snel af. "De zaakwaarnemer van Grillitsch wist nog van niets over de keuze, maar een dag later bleek dat hij inderdaad naar Ajax ging."

