Geen compensatie voor spaarders die te laat protesteerden tegen spaartaks

Er komt geen compensatie voor spaarders die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt tegen de spaartaks. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws.

De Hoge Raad bepaalde eind vorig jaar dat deze belastingheffing, die gebaseerd is op een 'fictief rendement' op vermogen, in strijd is met Europese regels. Voor veel spaarders is het werkelijke rendement veel lager dan waarvan de Belastingdienst uitging. Maar de overheid hoefde van de hoogste rechter alleen mensen te compenseren die op tijd tegen de heffing hadden geprotesteerd.

60.000 bezwaarmakers

Het kabinet kondigde in het voorjaar aan dat het 2,8 miljard euro uittrekt om de bezwaarmakers te compenseren. Dat zijn er zo'n 60.000.

Maar staatssecretaris Van Rij sloot toen toch een tegemoetkoming niet uit voor mensen die geen of te laat bezwaar hadden gemaakt, hoewel het kabinet daar juridisch dus niet toe verplicht is. "Ik begrijp het gevoel dat als je geen bezwaar hebt gemaakt, je nu naast het net vist", zei Van Rij.

Miljarden extra

Het kabinet heeft nu besloten dat zo'n 'brede' compensatie er niet komt. Daarbij speelt een belangrijke rol dat het de schatkist miljarden euro's extra zou kosten, terwijl Financiën toch al voor grote uitgaven staat. Deze week werd bekend dat het kabinet met een pakket maatregelen van 15 miljard komt om de koopkracht te 'stutten'.

Op Prinsjesdag (20 september) worden de details van de maatregelen bekend, ook die over de spaartaks.