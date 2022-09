Agenten vermoord in Colombia, zwaarste aanslag sinds aantreden nieuwe president

Bij een aanslag in het westen van Colombia zijn zeven politieagenten gedood. Ze reden met een auto in een hinderlaag met explosieven, waarna ze werden doodgeschoten.

Over de daders is nog niets bekend, maar in het gebied zijn groeperingen actief die worden gezien als overblijfselen van de voormalige extreemlinkse rebellengroep FARC. Die guerrillabeweging legde in 2017 de wapens neer, maar een deel van de groep - zo'n 2400 strijders - wijst het vredesakkoord dat de FARC in 2016 met de Colombiaanse regering sloot af en vecht nog altijd door.

De aanval op de politieagenten is de zwaarste aanslag sinds de inauguratie van president Gustavo Petro, de eerste linkse president van het land, een maand geleden. Hij probeert een definitief einde te maken aan de strijd die zijn land al bijna zestig jaar verscheurt.

Het geweld tussen de regering, extreemlinkse guerrillabewegingen, extreemrechtse paramilitaire organisaties en de vele drugsbendes in het land heeft in de afgelopen decennia aan bijna een half miljoen mensen het leven gekost.

Petro, die als oud-lid van de voormalige guerrillagroep M-19 vredesgesprekken op gang probeert te krijgen met het extreemlinkse Nationaal Bevrijdingsleger (ELN), veroordeelt het geweld. "Ik wijs de aanval met explosieven in San Luis, Huíla, krachtig af. Deze daden zijn pure sabotage van de vrede." Hij is met zijn minister van Defensie afgereisd naar Neiva, in Huíla, voor een veiligheidsoverleg.