Hotellinnen wordt jurk op Amsterdam Fashion Week

Zo werkt het Amsterdamse label Martan met hotellinnen dat niet meer bruikbaar is, bijvoorbeeld omdat er vlekken of gaatjes in zitten. Dat wordt vaak weggegooid, terwijl het van hoge kwaliteit is. Denk aan damasten tafelkleden of geweven lakens, die worden bewerkt en vermaakt tot mode-items.

Bij upcycling worden bestaande stoffen en materialen hergebruikt zoals ze zijn. Zo kunnen van een oude blouse of jas een aantal producten vermaakt of samengevoegd worden. Van verschillende textielstukken wordt een nieuw kledingstuk gemaakt, dat beter past in de mode van dat moment. Zo blijft de kwaliteit vaak behouden en wordt het item in veel gevallen zelfs beter.

Upcycling is iets anders dan recycling. Bij recycling wordt een product vaak teruggebracht naar de grondstof, waar weer iets nieuws van gemaakt wordt. Zo worden oude plastic tassen en flessen omgesmolten en oud papier versnipperd, waarvan opnieuw papier wordt gemaakt. Daarbij is de kans dat het product van mindere kwaliteit wordt.

Deze nieuwe modevorm is ook volop te zien op de Amsterdam Fashion Week. De bekende modevormgever Duran Lantink toont zijn creaties en legt uit hoe ze zijn gemaakt, en vooral waarom upcyclen belangrijk is. - NOS

"De Fashionweek in Amsterdam is, in vergelijking met de grote fashionsteden Londen, Parijs, Milaan en New York kleinschalig, maar ook heel bijzonder. Die blinkt uit in aparte presentaties waarbij circulaire mode een belangrijk thema is", zegt Georgette Koning, hoofdredacteur van modemagazine Mirror Mirror.

Upcycling voor groot publiek

"We weten met zijn allen dat de mode-industrie zeer vervuilend is. Iedereen is zich er bewust van dat we moeten veranderen. Een kleine verandering met zijn allen, is een grote verandering", voegt directeur Danie Bles van Amsterdam Fashion Week daaraan toe. "Het is een belangrijke beweging die is ingezet omdat we niet anders kunnen, en waar we allemaal in meegaan. Het brengt verrassende creatieve processen met zich mee."

Ook merken voor het grotere publiek doen aan upcycling. Het Nederlandse merk Scotch & Soda had in 2020 een upcycling project, waarbij van kleding uit oude collecties nieuwe ontwerpen werden gemaakt. En H&M was het eerste grote fastfashion-merk waar je kleding kunt laten repareren en vermaken tot een nieuw stuk.

Minder kopen

De wereldwijde mode-industrie is slecht voor het milieu. Adviesorganisatie Milieu Centraal concludeert dat de industrie jaarlijks verantwoordelijk is voor 4 procent van de wereldwijde koolstofuitstoot, meer dan het totale vliegverkeer wereldwijd, zo blijkt uit cijfers.

"Ook is er kans op watervervuiling bij het verven en afwerken van textiel", legt woordvoerster Lara Peters van Milieu Centraal uit. Volgens haar helpt de trend van het upcyclen, maar blijft het hun advies om minder te kopen.

"Je kunt bijna 40 kg CO2 per jaar besparen door zes kledingstukken minder te kopen. Als iedere Nederlander dat zou doen scheelt het net zoveel CO2-uitstoot in een jaar als 85.000 keer met de auto rond de wereld."