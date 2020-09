Advocaat verkiest Jørgensen boven Bozenik in de spits

Dick Advocaat (l) en Nicolai Jørgensen (r) - ANP

Dick Advocaat kiest bij de start van de eredivisie zaterdag uit tegen PEC Zwolle voor Nicolai Jørgensen in de spits bij Feyenoord. De 29-jarige Deen krijgt de voorkeur boven Robert Bozenik. "Aan hem te laten zien dat hij de eerste spits wil zijn", zei Advocaat op de persconferentie over Jørgensen. "Ik blij dat Nicolai voor het eerst fit is gebleven in de voorbereiding", voegde Advocaat toe. "Het is lang geleden dat hij echt fit was." Afgelopen seizoen speelde Jørgensen door blessures maar 13 eredivisiewedstrijden. Hij maakte daarin vijf goals. 'Bozenik komt net kijken' Bozenik kwam halverwege het vorige seizoen over van MSK Zilina en was in vijf wedstrijden twee keer trefzeker. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen scoorde Bozenik twee keer tegen Sparta (3-0) en was Jørgensen met twee goals de grote man tegen Borussia Dortmund (3-1).

"Het zijn twee totaal verschillende spitsen", aldus Advocaat over het verschil tussen Jørgensen en Bozenik. "Jørgensen is meer een voetballende spits en Bozenik echt een speler die in het strafschopgebied moet komen. Ook is er het leeftijdsverschil. Bozenik is 20, komt net kijken." 'Logisch dat Berghuis open staat voor vertrek naar mooie club' Advocaat kon door blessures in de voorbereiding nooit over een volledige selectie beschikken. Afgelopen vrijdag tegen Hamburger SV (1-0 verlies) keerden Steven Berghuis en Ridgeciano Haps terug uit de lappenmand. Berghuis kampte met een luchtweginfectie. Of de aanvoerder nog lang voor Feyenoord speelt, is de vraag.

"Hij is daar open en eerlijk over", zei Advocaat. "Als er in zijn ogen een mooie club komt, wil hij dat overwegen. Dat vind ik prima." De 28-jarige Berghuis heeft een contract tot medio 2022 in De Kuip. Advocaat onthulde verder dat er naast Bryan Linssen (Vitesse), Mark Diemers (Fortuna Sittard), João Carlos Teixeira (Vitória Guimarães) en Christian Conteh (St. Pauli) nog een verdediger bij komt. Lutsharel Geertruida vervangt de geschorste Eric Botteghin.